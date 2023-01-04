菲律賓總統訪華稱為兩國關系掀開「新的篇章」

（德國之聲中文網）菲律賓總統馬科斯於1月3日至5日對中國進行國事訪問。《馬尼拉時報》報道稱，馬科斯總統在動身前表示：“我期待著與習主席的會晤，因為我們將努力把雙邊關系的軌跡提升到一個更高的層次，希望為我們兩國人民的和平與發展帶來眾多的前景和豐富的機會。”

他補充說：“我還期待討論雙邊和區域性政治安全問題。南海主權爭端的問題是不屬於像菲律賓和中國這樣兩個友邦之間的問題。——為了兩國的共同利益，我們將尋求解決這些問題。”

馬科斯表示，他的訪問將為菲中關系掀開“新的篇章”。

這將是馬科斯和習近平繼去年11月在泰國會晤後的第二次會面。

上周五（12月30日），中國外交部發言人汪文斌在新聞例會上表示，馬科斯總統是中方2023年接待的首位外國元首，此次訪問是馬科斯總統任內首次訪華，也是首次正式訪問東盟以外國家，“充分體現了中菲兩國對雙方關系的高度重視”。訪問期間，習近平主席將同馬科斯總統舉行會談，李克強總理、栗戰書委員長將分別會見馬科斯總統。

汪文斌說，中方期待同菲方一道，以此訪為契機，傳承友誼，深化互信，持續推進農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，構建好鄰居、好親戚、好伙伴的“三好關系”，推動中菲關系提檔加速，開創中菲友好新的“黃金時代”。

半年前馬科斯上任之際，他表示將努力解決沖突問題。馬科斯表示，中國是菲律賓最大的貿易伙伴國，是菲律賓取得發展援助的重要援助提供國，同時也是疫情前菲律賓國內旅游業第二大客源國。

他會在兩國“全面、戰略合作”中尋找新的起點。在為期三天的對華國事訪問過程中，兩國將簽署一系列新的合作協定。菲律賓政府一名高級官員稱，兩國外交部之間還將建立一條“電話熱線”，以避免在領土爭端中出現“誤判和溝通失誤”。

菲律賓一名政府官員說，馬科斯會捍衛菲律賓的領土主權，同時謀求實現和平穩定的地區局勢。但是從馬科斯的觀點來看，菲中兩國在南海主權問題上的分歧只是兩國完整雙邊關系的一部分。

馬科斯的前任杜特爾特執政期間，菲律賓采取的是“親”中“遠”美的外交路線。在軍事上美國依舊是菲律賓的防務盟友，但是杜特爾特擱置菲中在南海問題上的主權爭議，以此換取來自中國的大量投資。

美國國務卿布林肯和美國副總統哈裡斯去年都曾訪問過菲律賓。他們向馬尼拉政府傳遞的信息是，如果菲律賓在南中國海遭到攻擊，華盛頓將會向菲律賓提供保護。

菲律賓德拉薩大學中菲問題專家德卡斯特羅(Renato Cruz De Castro)在接受路透社采訪時表示，馬科斯會在訪華期間提及南海議題，但是他認為北京不會改變其立場。他說：“歸根結底，中國的目標是迫使我們接受既成事實，也就是他們在我們的專屬經濟區內活動。”

馬科斯訪華能否推進達成“南海行為准則”？

去年11月在泰國曼谷舉行的會晤中，中菲領導人都同意盡快完成“南海行為准則”的相關談判，有助於解決海上爭端。

中華人民共和國、中華民國、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊均宣稱對南沙群島擁有完整主權或者對部分島嶼擁有主權。印尼宣稱在南海擁有200海裡專屬經濟區。

2002年，中國與東盟10國在柬埔寨金邊簽署《南海各方行為宣言》。宣言第10款規定，“有關各方重申制定南海行為准則將進一步促進本地區和平與穩定，並同意在各方協商一致的基礎上，朝最終達成該目標而努力”。

去年10月底，越共中央總書記阮富仲對中國進行正式訪問期間，雙方發表《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作伙伴關系的聯合聲明》。《聯合聲明》中稱，雙方同意繼續推動全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上，早日達成有效、富有實質內容、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的“南海行為准則”；管控好海上分歧，不采取使局勢復雜化、爭議擴大化的行動，維護南海和平穩定，促進海上合作。

外界對此的解讀是，中越兩國對達成“南海行為准則”已經消除矛盾取得一致。目前菲律賓是僅存的“難關”。

中國的態度越發強硬

去年12月30日，美國軍方對外公布稱，12月21日，中國一架殲-11戰鬥機危險地靠近一架在南海執行例行行動的美國空軍RC-135偵察機，相距僅約6米，差點導致兩機相撞。美國飛行員被迫采取“規避動作以免碰撞”。

美國印太司令部一名發言人表示：“我們看到解放軍的飛機和船艦在海上進行不安全的空中攔截和對峙次數有了驚人的增長。因此，這一最新事件反映了解放軍不安全和危險攔截行為的令人擔憂的趨勢，這引起了美國的嚴重關切。”

在美國軍方公布了相關視頻的第二天，解放軍南部戰區發言人出面駁斥美軍的說法。南部戰區發言人稱，事發當日美方1架RC-135型機在中國華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，中國人民解放軍南部戰區組織空中力量對其全程跟蹤監視。美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背《中美海空相遇安全行為准則》，嚴重違反相關國際法和國際實踐。中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現了中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度。南部戰區微博官方賬號也公布了一段解放軍錄制的視頻。

《紐約時報》報道指出，近年來，中國變得更加強勢，在海上修建軍事基礎設施，並派遣艦艇和飛機前往中日兩國都宣稱擁有主權的島嶼附近。去年美國國務卿布林肯稱中國是國際秩序的最大挑戰者，並表示美國將與盟國合作遏制其侵犯行為。

美國盟友澳大利亞和加拿大近來都指責中國軍隊在太平洋水域進行不安全攔截。去年6月，中國軍機反復騷擾一架監視朝鮮的加拿大飛機，有時距離近到飛行員可以看到彼此。澳大利亞政府也曾表示，去年5月26日，在一次例行的南海海上偵察活動中，澳大利亞皇家空軍的P-8海上偵察機被一架中國殲-16戰鬥機攔截。澳大利亞國防部長馬勒斯說，中國飛機在澳大利亞飛機前面非常近的距離內釋放一捆裝有小鋁片的箔條干擾彈，而這些小鋁片被吸入澳洲軍機的引擎內。這對P-8飛機及其機組人員構成了安全威脅。

（德新社、路透社、紐約時報）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】