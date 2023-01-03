歐亞集團2023十大危險清單：「流氓俄羅斯」居首

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭。圖／路透
俄羅斯總統普亭。圖／路透

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）3日發表2023年地緣政治風險清單，把孤立且遭羞辱的俄羅斯列為今年最大威脅。

歐亞集團總裁暨創辨人Ian Bremmer與董事長Cliff Kupchan在報告中說：「俄羅斯遭到羞辱，將從全球要角轉變成世上最危險的流氓國家，對歐洲、美國及其他地區構成嚴重的安全威脅。」

兩位執筆者寫道：「在烏克蘭戰場吞敗，制裁打擊日增，對付歐盟或美國的籌碼所剩無幾，對進一步孤立和西方報復沒什麼好失去的，而且面臨國內不容示弱的強大壓力，俄羅斯對抗西方將改用「非對稱作戰」，以製造傷害並破壞北約團結，而不再訴諸全面侵略--那靠的是軍事和/或經濟實力，但俄羅斯已不再具備那樣的實力。」

Bremmer和Kupchan預測，莫斯科可能升高核武威脅，儘管俄國總統普亭也不樂見世界末日到來，且以核武耀武揚威「說比做容易」，但萬一擦槍走火或誤判局勢，可能使彼此毀滅的風險升到1962年古巴飛彈危機以來最高。

他們也擔心，與克里姆林宮有關的駭客可能加強對西方企業、政府和基礎設施發動網路攻擊，並且可能干擾西方國家選舉，藉由支持和資助假新聞和極端主義達到目的。

這2023年前十大「地緣政治風險」還包括：

2.習近平擴權到極致

3.大規模毀滅性武器

4.通膨震撼一波波

5.伊朗被逼至牆角

6.能源市場緊俏

7.全球成長戛然而止

8.美國分裂加劇

9.Z世代瘋TikTok衝擊各地商業和政界

10.供水吃緊壓力

俄羅斯 美國 核武

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