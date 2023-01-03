新冠病毒恐再變異 德專家要求「從陸入境歐洲旅客應全面快篩」

德國公共衛生服務機構醫生聯合會（Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes）主席尼森（Johannes Nießen）在接受馮克媒體集團採訪時表示，像目前在中國出現的疫情大爆發的這種情況下，人們要考慮到病毒會發生變異。所以應該做好應對準備，「現在我們需要一份歐洲一體化的防護方案」，他說，「每一個從中國出境的旅客在進入歐洲時都應該接受快篩檢測。」

他補充說，這一規則應該對包括商務旅客、遊客在內的所有旅客都統一執行。當一名旅客的抗原快篩檢測呈陽性時，應該再對其進行核酸檢測。尼森還說，感染者應該接受隔離。

上周四（12月29日），歐盟對於如何應對中國這一波新冠病毒感染潮尚未做出統一的決定。歐洲衛生與食品安全委員基裡亞齊迪斯（Stella Kyriakides）僅呼籲歐盟各成員國檢視國內觀測病毒的措施手段，且在必要時重新加強防疫措施。本周三（1月4日）擔任歐盟輪值主席國的瑞典將主持新的磋商會議。

包括法國、義大利和西班牙在內的歐洲一些國家已經宣布採取或者即將採取針對來自中國旅客的入境限制措施。法國要求自中國入境旅客在出發前須提交48小時內核酸檢測陰性證明，落地實施隨機抗原篩檢，並要求航班內的所有旅客都必須戴口罩。德國聯邦州府上周日（1月1日）再度重申，德國需要再觀望一段時間。德國聯邦衛生部長勞特巴赫上周五仍在表示，目前「尚無必要」加強對德國入境的限制規定。

德國左翼黨對此提出批評。左翼黨要求所有從中國飛往德國機場的旅客均出具核酸檢測陰性證明。左翼黨衛生政策發言人弗格爾（Kathrin Vogler）在接受t-online採訪時說，在米蘭機場降落的來自中國的航班上，每兩名旅客中就有一人新冠病毒檢測呈陽性，這一消息令人警醒。她說：「為了弄清楚，是否中國來的旅客身上攜帶一種未知的新冠變異株，進行核酸檢測且進行測序十分有意義。」

中國外交部發言人毛寧本周二（1月3日）在新聞例會上回應相關提問時說：「我們願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情，同時也認為部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。我們對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。」

媒體：歐盟願向中國免費提供新冠疫苗

據英國《金融時報》報導，為了協助中國抗擊新冠病毒感染潮，歐盟提出向中國免費提供新冠疫苗。報道引述消息人士的話說，這一舉措是歐洲衛生與食品安全委員基裡亞齊迪斯為尋找歐洲應對即將到來的感染潮所做努力的一部分。

據悉，基裡亞齊迪斯向中國官員表示，歐盟願意提供幫助，「其中包括傳遞公共衛生專業知識以及捐贈歐盟的二價疫苗。」

中國外交部發言人毛寧今天回應表示：「進入疫情防控新階段以來，中國疫苗接種率不斷提高，救治能力不斷增強，醫療物資產能不斷擴大，總體供應充足。中國建成了全球最大規模的新冠疫苗生產線，年產能超過70億劑，產量已經超過55億劑，能夠滿足『應接盡接』需要。中國的疫情防控形勢是可預判、可控的。我們願繼續同國際社會團結合作，更好應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康。」

（德新社、路透社）

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