巴西股市開紅盤大跌逾3% 總統魯拉首日辦公引震撼

巴西金融市場在2023年第一個交易日就出現股匯雙殺，這天也是左派的魯拉回鍋接任總統上任後的辦公首日。魯拉承諾優先重視社會議題，命令延長燃料稅豁免措施，讓外界擔心該國財政紀律，此外，投資人也正消化魯拉推動利用國營企業帶動經濟成長的計畫。

巴西股市基準指數Ibovespa指數2日收盤重挫3.06%至106,376.02點；巴西里爾兌美元貶值1.4%至5.3597里爾。國營的巴西石油公司（Petrobras）大跌近6.45%

魯拉決定延長燃料稅豁免措施，將使國庫一年少收529億里爾（99億美元）的財政收入，此舉也與財政部長哈達德（Fernando Haddad）曾經表明不會延長該措施的立場相左。

周一上任的哈達德承諾要控制支出，他正尋求消除市場對他可能無法維持財政紀律的疑慮，但市場顯然不信服。

魯拉上周日在總統就職典禮上的演說承諾，繼他先前在2003年至2010年兩次執政後，解決饑餓和貧窮將是他第三任總統任期的標誌成就。

財政分析師表示，魯拉第3任總統任期的展開，符合他競選時的承諾，而且也類似先前曾導致經濟大幅衰退的勞工黨政策。

魯拉在去年10月以微幅差距擊敗右翼、尋求連任的波索納洛（Jair Bolsonaro），讓巴西這個南美最大國家轉向左翼路線。他在周一指示部長取消前任政府採取的國營企業民營化的措施，包括撤銷賣掉巴西石油公司、郵局和國家廣播公司EBC的的相關研議。

魯拉在1日已簽署命令，延長燃料免課徵聯邦稅項的措施，這項措施是前任政府在選前通過、目標降低民眾生活成本，但將導致巴西國庫歲收少了529億里爾。

Guide Investimentos分析師葛瑞西亞表示，魯拉的計畫會增加社會支出、擴大國營銀行的角色，並廢除憲法規定的支出上限，這可追溯到勞工黨統治的最糟時期。他說：「這些政策讓人想起羅塞芙（前巴西總統）的政府，而非魯拉的政府，她的政策導致了巴西發生1929年來最糟的經濟衰退。」羅塞芙是魯拉親手挑選的繼任者，但在任時遭到彈劾。