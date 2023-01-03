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貪腐案翻身 魯拉3任巴西總統
巴西新任總統魯拉一日正式宣誓就職，時隔十二年第三度出任總統。他在就職演說中強調團結與重建，並指打擊一切不平等是他任內優先事項，且誓言實施重大改變，以拯救飽受飢餓、貧窮和種族主義困擾的巴西。魯拉還矢言徹查前總統波索納洛任內不當政策。至今仍不承認魯拉勝選的波索納洛在卸任前搭機赴美，拒絕出席魯拉就職典禮。
成為巴西第卅九任總統的魯拉在高原宮前告訴支持者說：「我們向巴西傳達的訊息是希望與重建。這個國家建立的權利、主權與發展的偉大殿堂，近年遭系統性的破壞。我們將全力以赴重建這座殿堂。」
他並強調，將致力打擊收入、性別到種族等一切的不平等。魯拉還說，他將向國會與司法當局提交有關上屆政府的報告，並廢除波索納洛大幅放寬槍枝管制的行政命令，追究上屆政府應對疫情失當的責任。
外交方面，魯拉還將推動多極化的全球秩序，積極發展與中國大陸、美國、歐盟等國際夥伴的合作關係，以及加強南方共同市場、金磚國家等多邊機制作用，「我們將與所有國家建立關係」。
魯拉表示，他希望將全球主要糧食生產國之一的巴西變成綠色超級大國。他上任後已下令打擊森林濫伐，解凍數十億美元亞馬遜雨林保護資助，以支持永續發展。
在波索納洛執政期間，亞馬遜雨林的森林砍伐率飆至十五年來新高。紐約時報說，波索納洛上月卅日飛往美國，擔心遭魯拉徹查的他已在佛州奧蘭多落腳。
魯拉二○○三年到二○一○年曾擔任兩任總統。他卸任後捲入貪腐案，二○一八年入獄服刑五百八十天；同年，右派的波索納洛當選總統。二○一九年，魯拉的定罪判決被推翻，讓他得以參加二○二二年十月的總統選舉，最終以百分之五十點九得票率險勝波索納洛的百分之四十九點一，第三度出任巴西總統，創下先例。
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