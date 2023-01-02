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日本電影《羅馬浴場》取景地 60年歷史天城莊旅館大火狂燒10小時
日本電影《羅馬浴場》取景地、靜岡縣河津町一間有逾60年歷史的溫泉旅館1月1日起火，大火狂燒約10小時，直至2日凌晨才被救熄。溫泉旅館嚴重損毀。火警發生時有102名職員及顧客在旅館內，全部人安全疏散。
消防部門1日接報指，天城莊溫泉旅館內一間在露天溫泉旁的小屋率先起火，火勢蔓延至其他地方。最終小屋被燒毀，本館與連接別館的走廊也有大面積區域被燒毀。
日本警方和消防部門2日上午起在現場視察，並正調查起火原因。
這溫泉旅館是2012年日本電影《羅馬浴場》（Thermae Romae）的取景地。它根據日本漫畫家山崎麻里的同名漫畫改編成電影。它在2012年10月4日於香港上映。電影由武內英樹執導，是一部由阿部寬、北村一輝及上戶彩主演的時空穿越喜劇。
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文章授權轉載自《香港01》
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