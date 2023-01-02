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陸駐法大使：中歐無地緣政治衝突 不應將對方視為對手

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐法大使盧沙野認為，中歐不應「老死不相往來」，更不應「反目成仇」，將對方視為「制度性對手」。（歐洲時報）
大陸駐法大使盧沙野認為，中歐不應「老死不相往來」，更不應「反目成仇」，將對方視為「制度性對手」。（歐洲時報）

中國駐法國大使盧沙野說，中歐分處亞歐大陸兩端，不存在地緣政治衝突，卻有著經貿合作的利益。他認為，中歐不應「老死不相往來」，更不應「反目成仇」，將對方視為「制度性對手」。

中國駐法國大使館官網1日刊登盧沙野在《歐洲時報》的訪問。針對如何看待當今中歐關係的複雜性，以及對2023年中歐關係發展有何前瞻與期待，盧沙野說，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方悉心維護好、發展好。令人遺憾的是，近年來中歐關係經歷一定困難，歐盟對華戰略定位出現偏差，涉華負面言行有所增多，涉華輿論環境明顯惡化。

盧沙野說，2022年，國際形勢發生重大變化，歐洲大陸重燃戰火，歐盟發展穩定面臨嚴峻考驗。在此背景下，歐盟在發展對華關係方面出現一些積極變化。歐盟是由27個主權國家構成的聯合體，在對華關係方面存在不同聲音並不奇怪。但它們對什麼是歐洲根本和長遠利益應該有一個基本認識，尋求一個最大公約數。

盧沙野說，中方相信保持中歐關係總體穩定、深化中歐務實合作有利於歐盟的經濟繁榮、一體化建設和戰略自主，符合歐洲的根本和長遠利益。中國老話說：「多個朋友多條路」。中國願意做歐盟的朋友，就看歐盟願不願意交中國這個朋友。

他指出，中歐分處亞歐大陸兩端，不存在地緣政治衝突，卻有著經貿合作的利益。至於中歐在意識形態、社會制度上的差異，「既然我們彼此誰都改變不了對方，那就不要讓它成為阻礙雙方合作的障礙」。

他認為，中歐不應「老死不相往來」，更不應「反目成仇」，將對方視為「制度性對手」。在21世紀的今天再搞所謂價值觀外交已經不合時宜了。歐盟理事會主席米歇爾訪華邁出了改善中歐關係的第一步，中方希望歐盟能夠延續這一良好勢頭。

盧沙野說，2023年，國際形勢將繼續動盪調整，烏克蘭危機及其產生的外溢效應走向如何尚難預料。不管形勢如何發展，中方都將繼續視歐盟為全面戰略伙伴，支持歐盟戰略自主，希望歐洲穩定繁榮，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。

他說，中方也希望歐方真正從自身利益出發，同中方相向而行，共同應對各種風險挑戰。隨著中國疫情防控工作調整轉段，加快推進高質量發展和高水平對外開放，中歐經貿合作和人員往來必將在新的一年迎來新發展。

歐盟 法國 烏克蘭

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