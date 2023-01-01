俄軍持續空襲烏克蘭 俄名嘴：希望基輔變得無法住人

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
基輔守軍1日用探照燈搜索俄國無人機。路透
基輔守軍1日用探照燈搜索俄國無人機。路透

克里姆林宮附屬媒體「共青團真理報」電台的主持人馬爾丹（Sergey Mardan）上月31日表示，他希望烏克蘭首都基輔「成為一個無法居住的城市」。

他在俄國朝烏克蘭城市發射一波飛彈後說：「我很好奇，所有燈光會在31日或東正教耶誕節前熄滅嗎？烏克蘭人將如何慶祝2023年。我希望他們在黑暗中慶祝。我更希望基輔成為一個無法住人的城市。」東正教的耶誕節慶祝是在每年的1月7日。

馬爾丹還說，「無疑地，總有一天」烏克蘭能源基礎設施將徹底崩潰，並稱「我真的不可憐他們」。去年主持節目時，他也曾暗示烏克蘭會從世界地圖上被抹去。

不論是跨年夜還是元旦，俄軍仍持續空襲包括基輔在內的烏克蘭主要城市。根據美聯社報導，俄軍轟炸造成至少3人死亡，另有數十人受傷。

烏克蘭 基輔

延伸閱讀

基輔跨年夜不平靜 俄羅斯新年持續轟炸

烏克蘭跨年遇空襲 澤倫斯基痛批俄「與魔鬼為伍」

烏克蘭購買1400架無人機 研發「自爆機」迎擊俄國

俄空襲釀3死多地停電 烏克蘭嚴寒中準備迎新年

相關新聞

台灣、泰國傻傻分不清？CNN將101跨年畫面誤植成「曼谷」

社交媒體推特（Twitter）瘋傳，美國有線電視新聞網（CNN）1日報導跨年煙火時，至少三度將台灣和泰國混淆。

世界日報社論／脫歐導致經濟衰退 英國悔不當初

過去一年是當代英國政治中最動盪的一年。經歷了三任首相，為在位時間最長的君主去世哀悼，目前更處於民生危機之中，全面衝擊支持...

日經：廣島G7峰會 日本擬邀澤倫斯基視訊與會

日本經濟新聞報導，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，預計5月在廣島市舉辦峰會，擬邀烏克蘭總統澤倫斯基以視訊等...

俄軍持續空襲烏克蘭 俄名嘴：希望基輔變得無法住人

克里姆林宮附屬媒體「共青團真理報」電台的主持人馬爾丹（Sergey Mardan）上月31日表示，他希望烏克蘭首都基輔「...

瑞典接任歐盟輪值主席國 周三討論中國旅客應對措施

瑞典周日（1月1日）從捷克手中接棒成為歐盟輪值主席國，接下來6個月將擔在布魯塞爾擔任重要的領導和調解角色。

前教宗本篤16世95歲辭世 美國教徒讚美和批評參半

前羅馬天主教教宗本篤16世在2022年的最後一天魂歸天國，在世95歲。他於2005年出任教宗，但是在2013年宣布辭職隱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。