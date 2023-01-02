陸開放邊境 13國祭限制令

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

中國大陸預定8日開放邊境，但在當地新冠疫情爆發之際，為了防範新的新冠變種病毒，迄今已有美、歐、亞、非洲等四大洲的13國加強限制來自中國大陸旅客的入境條件，最新加入的國家包括澳洲、加拿大以及摩洛哥。

摩洛哥去年12月31日宣布，1月3日起將禁止所有來自中國大陸的旅客入境，無論其國籍。加拿大同日表示，5日午夜起，所有從中國大陸、香港及澳門飛往加拿大的2歲以上旅客，都須出示登機之前兩天內的新冠篩檢陰性證明，暫時實施30天。

澳洲1日也表示，5日起，來自陸港澳的旅客須提供離境前48小時內的新冠篩檢陰性證明，並正考慮額外措施，包括檢測飛機上的廢水、以及對機場旅客自願採檢。

此前，美國、英國、法國都已要求來自中國大陸的旅客，5日起都須在登機前出示新冠篩檢陰性證明，西班牙規定來自中國大陸的旅客在入境時，都須提供新冠篩檢結果、或以數位憑證提供最新的疫苗接種證明，義大利要求所有入境的來自中國大陸旅客都須進行新冠快篩，包括轉機旅客。

法國1日起也對來自中國大陸的部分旅客隨機進行PCR檢測，並敦促歐盟其他國家跟進，本周將進行更多討論。

南韓已要求來自中國大陸的旅客在登機前提供新冠篩檢陰性證明，並在入境後進行新冠篩檢。日本要求來自中國大陸的旅客在入境接受新冠檢測，馬來西亞加強對篩檢結果呈陽性者的追蹤，並抽檢來自中國大陸航班的廢水。

加拿大

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