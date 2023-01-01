瑞典接任歐盟輪值主席國 周三討論中國旅客應對措施

瑞典周日（1月1日）從捷克手中接棒成為歐盟輪值主席國，接下來6個月將擔在布魯塞爾擔任重要的領導和調解角色。

俄羅斯發動的烏克蘭的戰爭、戰爭對整個歐洲的安全和能源供應的影響，以及加強歐盟的軍事能力和供應鏈，將是瑞典擔任輪值主席國期間的首要問題。該國將舉行約1500場歐盟各機構會議，並投入大量時間在27個成員國、歐洲理事會和歐洲議會之間協商並達成妥協。

歐盟27個成員國每6個月輪流擔任主席國。瑞典首相克裡斯特松（Ulf Kristersson）12月中旬表示：「瑞典接任輪值主席國的時機，正是歐盟面對歷史挑戰之際。」

克裡斯特松在其官網發布的聲明中將烏克蘭戰爭、對抗氣候變化以及歐洲競爭力作為需要解決的關鍵待辦事項。瑞典的優先事項是推動一個「更綠色、更安全、更自由的歐洲」。

克裡斯特松及其內閣在歐盟舞台上仍是相對陌生的面孔。這個保守黨政府剛取代社會民主黨籍的前首相安德松（Magdalena Andersson）執政兩個半月。克裡斯特松是有史以來首位與右翼民粹主義政黨瑞典民主黨密切合作的政府首腦。

雖然瑞典民主黨並未入閣，但作為議會第二大勢力而且席位超越執政黨溫和聯合黨，瑞典民主黨仍握有相當大的權力。歐盟對此持質疑態度，但瑞典的歐盟部長羅斯沃（Jessika Roswall）表示，其政府將「高度重視歐盟工作」。

周三開會討論應對中國入境旅客

鑑於中國大規模的新冠感染潮，瑞典作為新輪值主席國，宣布將在即將來臨的周三（1月4日）召開「歐盟綜合政治危機應對機制」會議（IPCR），討論如何應對來自中國的游客。斯德哥爾摩政府周六晚間表示，瑞典致力於治理一項共同戰略，實現可能的入境限制，並強調「迅速出台必要措施」的重要性。

中國在12月初放棄嚴格的「清零」政策並放寬多數新冠限制措施後，感染數字上升。數日前，北京宣布取消入境後全員核酸檢測和隔離措施，民眾對國際機票的搜索量隨即暴增。

過去數日間，日本、韓國、以色列、印度、法國、義大利、西班牙、美國、台灣、澳大利亞、法國、英國等陸續宣布對從中國入境的旅游實施新冠限制措施，要求來自中國的旅客接受篩檢或出示新冠陰性證明。德國則暫不打算對中國入境旅客採取類似措施。

（德新社、法新社）

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