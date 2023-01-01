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全球各大城瘋跨年不受限 倫敦煙火秀向已故女王、烏克蘭致敬

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
倫敦50萬人爭睹向已故女王伊麗莎白二世和烏克蘭致敬的煙火和燈光秀。無人機的燈光秀出女王的皇家密碼「ER」和她在錢幣上的肖像，並轉化為查理三世國王的肖像。路透
倫敦50萬人爭睹向已故女王伊麗莎白二世和烏克蘭致敬的煙火和燈光秀。無人機的燈光秀出女王的皇家密碼「ER」和她在錢幣上的肖像，並轉化為查理三世國王的肖像。路透

自2020年初新冠疫情襲捲全球以來，許多國家今年首度恢復跨年活動，在經濟前景悲觀、中國可能爆發新冠新變種疫情、烏克蘭戰爭看不到盡頭的諸多不確定中迎接新的一年。

許多城市自疫情以來首次恢復不受限制的大型集會和施放煙火。率先迎接新年的澳洲大城雪梨前兩年都因疫情限制大型集會，今年首度舉行不受限制的跨年活動，100多萬人湧入雪梨港口觀賞煙火秀，迎接新的一年。

雪梨煙火的發射點比過去多，從雪梨歌劇院的四個風帆發射2000發煙火，海港大橋發射7000發，煙火也融合LGBTQ+元素，海港大橋變成一道彩虹。

中國大陸的武漢、廣州等大城，以及香港都恢復大型跨年活動。

倫敦也有超過10人萬人不畏寒風暴雨，聚集泰晤士河畔，爭睹向今年去世的女王伊麗莎白二世和烏克蘭致敬的煙火和燈光秀。無人機的燈光秀出女王的「皇家密碼」（ Royal Cypher）「ER」和她在錢幣上的肖像，轉化為查理三世國王的肖像。

但烏克蘭首都基輔的跨年氣氛完全不同，晚上11點實施宵禁，排除大型集會。俄羅斯在除夕夜仍向烏克蘭發射20多枚巡弋飛彈，基輔在一連串空襲警報和爆炸聲中進入2023年。

莫斯科也沒有大型慶祝新年活動，未在紅場施放煙火。

巴黎自2019年除夕以來首次施放煙火，香榭麗舍大道聚集了大約50萬人。但捷克首都布拉格因遭受經濟打擊，未放煙火。

柏林也在布蘭登堡門放煙火迎接新年。紐約時報廣場的新年倒數去年限制1萬5000人，今年沒有限制人數，估計有6萬人湧入目睹水晶球降下，迎接新的一年。

巴黎自2019年除夕以來首次在凱旋門施放煙火，香榭麗舍大道聚集了大約50萬人。路透
巴黎自2019年除夕以來首次在凱旋門施放煙火，香榭麗舍大道聚集了大約50萬人。路透
倫敦50萬人爭睹向已故女王伊麗莎白二世和烏克蘭致敬的煙火和燈光秀。無人機的燈光秀出女王的皇家密碼「ER」和她在錢幣上的肖像，並轉化為查理三世國王的肖像。路透
倫敦50萬人爭睹向已故女王伊麗莎白二世和烏克蘭致敬的煙火和燈光秀。無人機的燈光秀出女王的皇家密碼「ER」和她在錢幣上的肖像，並轉化為查理三世國王的肖像。路透
雪梨煙火的發射點比過去多，從雪梨歌劇院的四個風帆發射2000發煙火，海港大橋發射7000發，煙火也融合LGBTQ+元素，海港大橋變成一道彩虹。法新社
雪梨煙火的發射點比過去多，從雪梨歌劇院的四個風帆發射2000發煙火，海港大橋發射7000發，煙火也融合LGBTQ+元素，海港大橋變成一道彩虹。法新社
柏林在布蘭登堡門放煙火迎接新年。美聯社
柏林在布蘭登堡門放煙火迎接新年。美聯社
莫斯科低調迎接新年，沒有大型慶祝活動，也未在紅場施放煙火。歐新社
莫斯科低調迎接新年，沒有大型慶祝活動，也未在紅場施放煙火。歐新社

烏克蘭 英國女王

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