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金正恩談新年新政策：大量製造戰術核武、增加核彈頭數量

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金正恩談新年新政策：大量製造戰術核武、增加核彈頭數量

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
北韓領導人金正恩12月31日表示，南韓是北韓明顯的敵人，因此有必要大量製造戰術核武。 美聯社
北韓領導人金正恩12月31日表示，南韓是北韓明顯的敵人，因此有必要大量製造戰術核武。 美聯社

韓聯社報導，根據北韓中央通訊社1日報導，北韓領導人金正恩表示，南韓是北韓明顯的敵人，因此有必要大量製造戰術核武，他強調，北韓需依幾何級數增加核彈頭數量。

金正恩是在朝鮮勞動黨前一天結束的全體會議上發表談話。這次會議為北韓新的一年制定主要政策方針。

金正恩呼籲全力生產武器，以壓倒美國和南韓。他表示，「南韓毫無疑問已成為明顯的敵人，因此大量生產戰術核武很重要且必要，需依幾何級數增加核彈頭數量」。

他並呼籲發展新型洲際彈道飛彈(ICBMs)，並盡早將間諜衛星送上軌道。

另外，韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓1日凌晨再度向朝鮮半島東部海域發射1枚短程彈道飛彈。

北韓前一天才剛發射3枚短程彈道飛彈，不到24小時，又再度發射。

南韓合同參謀本部表示，這枚短程彈道飛彈是在當地時間凌晨2時50分（台灣時間3時50分）左右從平壤的龍城(Ryongsong)地區發射。

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