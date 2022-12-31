巴西新總統盧拉是一名共產黨？

(德國之聲中文網)當博爾索納羅的支持者在盛大的新年夜慶祝活動中醒來時，要面對的不僅是宿醉的痛苦，還有他們最害怕的夢魘變成了現實--盧拉，這個在他們眼中會取締教堂，且與撒旦教徒關系密切的"無神論共產主義者"，將於1月1日宣誓就任巴西新總統。

但萬一這些指控裡有哪怕一絲絲的真實性呢?萬一這位77歲的巴西勞工黨（ "Partido dos Trabalhadores" (PT) ）聯合創始人、在2003年至2011年曾擔任過巴西總統的盧拉，想要在這個任期內將共產主義秘密地引入巴西呢?

對這種猜測，作家莫雷斯（Fernando Morais）聽了只能猛搖頭，"盧拉從來都不是什麼共產主義者，也永遠不會成為。他在一生中從未與共產黨有過任何關系。"

莫雷斯知道，巴西很少有人像他這樣了解盧拉。這位作家與新總統相識已近半個世紀，直到今天，盧拉在莫雷斯眼中還是那個普通的工廠工人，後者還為其撰寫了一部廣受好評的傳記。

莫雷斯甚至在 2017 年因涉嫌腐敗被捕的前一天晚上問盧拉，問他內心最深處到底是不是個共產主義者。盧拉徑直回答道："1980年，我擁有50萬工人的支持，我還阻止了罷工。假如我是共產黨，我在那種時機下完全可以發動一場革命。但看看我做了什麼？我成立了一個黨和一個工會。"

是工會而不是共黨

1975 年，盧拉當選為冶金工人工會主席，五年後，他創立了巴西勞工黨。1987年，在軍事獨裁結束後(1964 年至 1985 年)，他成為巴西國會聯邦眾議員。正是盧拉青雲直上的政治生涯開始前的十年，是博爾索納羅陣營日復一日發動攻擊的靶子。

人們不斷重復的老話題是，盧拉當時對古巴政府非常欽佩，並反對當時的軍政府。軍政府在1980年把他關進監獄將近五周。

莫雷斯說，盧拉的哥哥弗拉奇科(Frei Chico)曾幾次試圖拉盧拉加入共產黨。他還被邀請去給一個秘密的馬克思主義組織工作。但他從未想過要去做。盧拉說，任何願意聽他講話的人都應該加入工會，他說他不會在街角進行秘密交談，而是寧願在體育館面對成千上萬的人演講。

盧拉更貼近社會民主主義

盧拉自從政以來，其政治立場越來越傾向於中間路線。若在德國，他可能會在社民黨內如魚得水。盧拉也與前總理施密特頗有私交。在其之前的總統任期內(2003 年至 2011 年)，盧拉實行的是自由經濟政策。但同時，他領導的政府大量地投資於"零飢餓計劃"等社會項目。

2003 年，當盧拉發起雄心勃勃的社會保障改革時，他甚至驅逐了黨內拒絕改革的極左翼成員。在盧拉政府執政期間，銀行和巴西大公司獲得了創紀錄的利潤。

莫雷斯不認為盧拉在其第三個任期內，會再次竭盡全力向對手證明自己不是一個共產主義者。"他已經說過，直到每個巴西人都能吃上早、中、晚餐的那一天，他才會離開總統位置。他將繼續他在前兩屆任期內所做的事情:消除飢餓。盧拉不需要再向大家證明他完全不是共產主義者。"

巴西的擔憂：絕不要成為第二個委內瑞拉

但是，為什麼這種共產主義幽靈說在巴西和在美國一樣盛行呢？在美國，共和黨幾十年來在攻擊民主黨時一直也在唱這同一個調子。為什麼現在一提及古巴、尼加拉瓜或委內瑞拉就會比以往任何時候都更容易在這個擁有 2.17 億人口的國家裡觸發中右翼陣營？一個曾在政治和經濟上成功統治巴西八年的人，怎麼可能被貼上共產主義者的標簽呢?

2022 年 12 月 12 日，博爾索納羅支持者在巴西利亞示威（圖）

"我認為都是那些宣傳運動在給人們的情緒推波助瀾。在巴西建立像古巴那樣的政治制度的風險有多大？幾乎為零。但對共產主義的恐懼情緒在保守派選民中尤為強烈，特別是在軍隊中，" 聖保羅瓦加斯基金會（ Getulio Vargas）的國際關系教授斯圖恩克爾（Oliver Stuenkel）說。然而，這更多的是一種模糊不清的恐懼。 "應當將共產主義更多地理解為賦予競選某種意義的一個戰鬥口號。"

對共產主義的恐懼揮之不去

斯圖恩克爾是巴西總統大選的敏銳觀察者。在過去的幾個月裡，巴西人不斷向他傳遞出自己對共產主義的恐懼。這本身並不是什麼新鮮事：在巴西，自1960年代以來，極端右翼分子利用人們對共產主義的恐懼來攻擊對手和恐嚇中產階級已經成為一種傳統。

對於博爾索納羅的支持者來說，任何反對武器銷售或警察暴力的人都已經算是共產主義者了。

"當然了，沒有人真的相信，如果工黨上台就會出現征收個人財產這種事，但博爾索納羅的支持者就是認為盧拉是左翼激進分子，順便說一句，他們認為拜登也是。主要是因為盧拉及其所在勞工黨從未與委內瑞拉、古巴或尼加拉瓜這些更左翼激進的國家劃清過界限，也沒有譴責過這些政府，"斯圖恩克爾說。

許多巴西人仍然相信這樣一種理論，即冷戰結束後，左派希望通過激進的左翼思想重新掌權。斯圖恩克爾懷疑即使盧拉擔任總統，仍會被一再抹黑為共產主義者。

"不過我覺得這種趨勢會減弱。至某一時刻，很多人會意識到，好吧，這可能是一個左翼政府，但不是一個共產主義政府。"

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