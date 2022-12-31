2022德國哪些事辦得漂亮？病毒學專家：新冠大流行已經結束

2022年，德國一直處於俄烏戰爭、能源危機（對天然氣存儲的擔憂）、新冠肺炎以及高通膨的陰雲之下。然而，其中也有好消息，以下是一些例子：

幫助烏克蘭難民

自俄烏戰爭爆發，已有數百萬人逃離烏克蘭，根據外國人中央登記處（Ausländerzentralregister）數據統計，截至10月底，約有100萬烏克蘭難民逃至德國。

德國人民展現出了樂於助人的美好品質。有些人甚至清理客廳、騰出客房用以接收來自烏克蘭的婦女和兒童在家裡居住--時間長達數周或數月；許多人募集實物，如衣服、餐具及其他家居用品等進行捐贈；還有人幫助輔導家庭作業或陪同就醫。

德國社會融合與移民研究中心（Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung）在較長一段時間內持續調查了德國人的援助意願，得出的結論是，自2月份戰爭開始以來，援助意願雖有所下降，但幾個月後仍處於相對較高水平。例如，每兩人中就有一人願意從事志願服務，超過一半的人願意向難民捐款，幾乎五分之一的人覺得可以收留難民在家裡居住。

生意蒸蒸日上：德國公司利潤創歷史新高

儘管能源價格高企，通貨膨脹率也居高不下，但德國DAX指數的大公司表現相當不錯。據安永咨詢公司消息，DAX指數排名前40位的企業在今年第3季度(7-9月末)的銷售額和利潤分別增長了23%和28%。其中賺錢最多的公司是梅賽德斯(Mercedes)、大眾(Volkswagen)和西門子(Siemens)。

來自安永的亨裡克‧阿勒斯(Henrik Ahlers)解釋說，「任何預計業務會下滑的人都錯了：DAX指數的大多數公司其銷售額和利潤都在增加，業務也在蓬勃發展」。該咨詢公司甚至預計2022年「將是創紀錄的一年」。

在德國，大型項目的建設通常比原計劃花費的時間要長得多。比如漢堡易北愛樂音樂廳(Elbphilharmonie)，原定2010年完工，最終拖到2016年才結束。這次就大不同了：在經過不到10個月的規劃和建設後，第一個浮動式液化天然氣(LNG)接收終端於聖誕節前在德國北部的威廉港（Wilhelmshaven）正式啟用--這要歸功於簡化了的項目規劃流程。

聯邦總理肖爾茨(Olaf Scholz)在落成典禮上說，「這就是德國的新速度。我們正在推進基礎設施建設，這種速度應該成為一個榜樣」。這個位於下薩克森州北海沿岸的浮動終端旨在幫助德國彌補因俄羅斯供應不足而造成的天然氣供應缺口。

出人意料的快：威廉港液化天然氣接收站正式啟用

液化氣終端項目實施不到一年即落地的事實，令經濟界萌生出一種要將此事樹立為先例的希望。德國工商會 (DIHK) 主席阿德裡安 (Peter Adrian) 表示，必須大幅加快所有基礎設施項目的規劃和審批程序。也有人覺得這種「快速」過快了：環保組織對此提出了批評，並呼籲對非化石能源設施進行類似的快速實施和建設。

關於技術和氣候問題

科技是否能幫助物品們解決氣候問題--哪怕只是一點點?來自洪斯呂克（Hunsrück）的一家公司正試圖做到這一點。他們的P500機器可以從大氣中吸收二氧化碳。這究竟是如何做到的呢？在機器的管道和反應器中，樹枝和其他木材在沒有空氣的情況下會被燒焦。通常情況下，燃燒產生的二氧化碳會逸出並進一步破壞氣候，但P500將二氧化碳排放進所謂的生物炭裡。這樣，植物和木材廢料等生物質就能得到最好的利用。

不僅如此，生產這種生物炭的過程還可以產生再生熱，由於缺乏天然氣，當下對再生熱的需求特別高。此外，農民還可以通過使用生物炭來提高土壤肥力。目前以這種方式獲得生物炭的價格仍然偏高，但隨著供應量增加，價格不會一直處於高位。

新冠大流行結束了？

這也是2022年的好消息之一：德國著名病毒學家德羅斯滕(Christian Drosten)--一向以發出壞消息和警告而聞名，宣布了新冠大流行的結束。德羅斯滕最近在接受一家日報採訪時表示，今年冬天的新冠病毒傳播已轉為地方性流行潮，「在我看來，新冠大流行已經結束」。

今年冬天過後，公眾免疫力將得到進一步增強，病毒在夏天將幾乎無法入侵。這位柏林夏裡特（Charité）醫院病毒學研究所所長認為除非出現新的新病毒變種。「但我目前並不覺得那會發生」。

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