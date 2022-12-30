中俄領導人通話 普京欲「深化軍事合作」

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京及中國領導人習近平中國舉行視頻會議，兩人在會上表示將尋求加強兩國關系。

在俄羅斯國家電視台播放的視頻會議畫面中，普京表達了與中國加強軍事合作的意願。普京發表了約8分鐘的聲明，提到俄羅斯如何與西方國家漸行漸遠，後者因其在烏克蘭的行動而在經濟和政治上排擠俄羅斯，向烏克蘭提供武器，並轉而討好長期競爭對手、崛起的全球大國中國。

「親愛的主席先生，親愛的朋友，我們期待你明年春天對莫斯科進行國事訪問。」普京對習近平說：「這將向全世界展示俄中關系在關鍵問題上的牢固性。」

俄羅斯衛星通訊社引述普京稱，「在全球緊張局勢加劇的背景下，俄中關系展現出穩定性，是合作的典範。俄中在國際舞台上的合作有助於建設公平的世界秩序。」

習近平簡短的聲明則與普京形成鮮明對比。雖然習近平在會議上稱普京為「親愛的朋友」，但他的發言篇幅大約只有普京的四分之一，語氣相對克制。根據官方的俄語翻譯，習近平並未提及訪問莫斯科。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫表示，尚未確定習近平訪問的日期。

強化軍事合作

普京在會晤期間對習近平表示：「面對來自西方前所未有的壓力及挑釁，你我對於全球地緣政策格局持續轉變的原因、進程和邏輯有著相同看法」。

報道中，普京和習近平沒有直接提及烏克蘭，但在他們所謂的「地緣政治緊張局勢」以及「變亂交織」的國際形勢下，兩人都表示願強化莫斯科和北京之間的關系。

習近平提到，「面對變亂交織的國際形勢，中俄雙方應該始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作，堅持互為發展機遇、互為全球伙伴，努力為兩國人民創造更多福祉，為世界注入更多穩定性」。

普京則說：「面對日益加劇的地緣政治緊張局勢，俄中戰略伙伴關系作為穩定因素的重要性正在提升。」

普京還指出，軍事合作在兩國關系中佔據「特殊地位」，克裡姆林宮尋求「強化俄中軍隊之間的合作」。

習近平：願同俄羅斯一道反對霸凌行徑

根據中國外交部發布的新聞稿，習近平在與普京會晤時稱，「中方願同俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。」

他還表示，中俄要在國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，維護真正的多邊主義，在維護全球糧食安全、能源安全等問題上體現大國擔當，發揮表率作用。

根據中國官媒新華網報道，習近平與普京就烏克蘭危機交換意見。習近平稱，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決沖突，對此表示贊賞。他還表示：「中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。」

莫斯科與北京的關系在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後變得越發緊密。今年二月，習近平與普京簽署戰略伙伴關系協議，強調兩國合作「無上限」。不久後，俄羅斯便在烏克蘭展開所謂的「特別軍事行動」。

中國迄今拒絕批評莫斯科在烏克蘭的行動，尖銳指責美國和北約挑釁俄羅斯，並抨擊西方對俄羅斯實施的懲罰性制裁。俄羅斯則在台灣問題上堅定支持中國立場。

自歐洲國家因烏克蘭戰爭斷絕與俄羅斯的關系後，俄羅斯已取代沙特阿拉伯成為中國的最大原油供應國。

（路透社、美聯社、法新社）

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