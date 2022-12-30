俄加強與中連結 主權基金人民幣允許占比增至60%
俄羅斯財政部今天表示，人民幣在俄國國家財富基金允許的最大占比已經大增一倍，達到60%。莫斯科正在調整其應急基金的結構，以減少對所謂「不友善國家」貨幣的依賴。
路透社報導，俄羅斯財政部還說，黃金在國家財富基金（National Wealth Fund）允許的最大占比也增加一倍，達到40%；英鎊和日圓的占比則已降至零。
俄羅斯持續動用國家財富基金，為今年不斷擴大的預算赤字挹注資金。截至本月1日，俄國國家財富基金規模為1865億美元（約新台幣5兆7000億元）。
根據俄羅斯財政部聲明，「俄國財政部正持續不斷減少『不友善』國家貨幣在國家財富基金資產結構中的比例」。
俄羅斯認定，因它在烏克蘭軍事行動而對它發動制裁的任何國家都是「不友善國家」，並已以相應措施反制。
在西方封鎖俄羅斯中央銀行以美元、歐元和英鎊進行交易，並將3000億美元的俄國央行約一半外匯儲備資產凍結後，莫斯科加快動作將大量外儲轉換為更容易取得的貨幣。
俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示，這項行動趨勢明年將持續，屆時俄國可以根據預算規定恢復交易。這項規定的機制，是讓俄國能夠將出售石油和天然氣的部分獲利以外幣儲存。
希魯阿諾夫本週稍早曾說：「為了匯率避險，我們一直以外幣（補充國家財富基金）。」
他並表示；「在『友善』國家的貨幣當中，人民幣在最大程度上具有儲備貨幣的特點，同時在我們國內的外匯市場上也有充足流動性。」
俄羅斯最大的莫斯科證券交易所（MoscowExchange）指出，隨著莫斯科和北京的金融連結持續增強，人民幣與盧布的換匯交易量將在明年超越美元與盧布的換匯交易量。
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