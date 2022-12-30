性平觀念提升 日本銀行業廢除一個執行逾半世紀的舊規

為提倡性別平等，愈來愈多日本銀行機構正在廢除一項維持數十年的傳統，那就是要求女性員工穿著制服。

朝日新聞報導，埼玉縣信用金庫的北浦和分行，今年5月開始取消要求女性員工穿制服規定，允許正職員工穿著套裝或其他適合商業場合的服裝，兼職和臨時員工則從明年5月開始適用。

該行人資部門員工表示，要求女性員工穿著制服的規定是在1969年訂定，已執行超過半世紀，目的是為了保持氣質和優雅，以改善工作表現。

然而，當銀行透過工會詢問員工意見時卻發現，大多數員工都希望廢除這項規定，有些人認為只有女員工穿制服很奇怪，也有人認為女性穿制服會讓人感覺是在擔任男性的輔助角色。

雖然也有員工以增加「統一感」為由，贊成繼續穿制服，但該銀行最後還是廢止了制服規定。

同在埼玉縣的青木信用金庫在2021年廢除了女性制服規定，京都的京都中央信用金庫也在今年廢除規定。

至於為何女性穿制服會在日本銀行業變成一種傳統？埼玉大學多樣性促進辦公室副教授幅崎麻紀子表示，這與日本金融機構的獨特歷史有關。

自日本經歷快速經濟成長的1960年代以來，日本的銀行為了推廣親民形象和招攬新顧客，僱用了大量女性擔任櫃員。

幅崎表示，只有女性穿制服的規定的建立，是出於當時男性主管的觀點。這些男性主管認為，因為女性員工的薪資比她們的男性同事少，所以她們較難買得起套裝。

但自從1990年代初期資產泡沫經濟破滅，許多銀行為了削減成本，在1990年代後期到2000年代間廢除了制服規定。

然而，後來許多銀行又恢復了規定，原因是給客戶整齊劃一的感覺，以及希望提升企業形象。

幅崎期盼日本銀行業這一次在廢除制服規定上的努力，能將這項舊習連根拔除。