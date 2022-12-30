全球新冠肺炎死亡人數超過665萬 這一國最多「超額死亡」

根據世衛組織的數字，自2019年12月首次在中國發現新冠病毒以來，全球官方通報的死亡人數已超過665萬。然而，各國統計新冠死亡人數的方法不同，而且在疫情大流行的三年裡，方法也有所改變。

到明年，官方數字和實際數字之間的差異可能會進一步加大。根據模型預測，在放棄「動態清零」後，中國的死亡人數將超過一百萬，而中國最近修改了新冠死亡的定義，這樣統計出來的新冠死亡人數會大大減少。

日內瓦大學全球健康研究所所長弗拉霍（Antoine Flahault）對法新社表示，判定新冠感染為死亡原因，有時是一件非常困難的事。

他舉例說，在發達國家的醫院裡，一個已經被確診感染新冠的病人死亡，可能是一件一目了然的事。但實際情況往往不是這樣，醫生們「通常沒有很多信息」來指導他們。

因此，研究人員試圖將2020年以來記錄的所有原因導致的死亡總數與沒有大流行病情況下的預期數字進行比較。

在此基礎上，世衛組織的研究人員本月早些時候在《自然》雜誌上發表文章說，2020年和2021年，全球有1483萬人因感染新冠而超額死亡。這比各國官方發布的同期死亡數字（540萬）高出3倍。

根據總部設在美國的健康指標與評估研究所（IHME）的研究在今年3月份的估計，這個數字甚至更高，為1820萬。 而日內瓦大學的弗拉霍說，即使是上述數字還是可能「被低估了」。

今年以來，全球新冠死亡人數上升更趨放慢。《經濟學人》雜誌定期更新的一項統計推測，自疫情開始以來，全球已經有2100萬例超額死亡 -- 比官方數字高3.1倍。

超額死亡哪裡最多？

根據世衛組織的數字，在2020和2021兩年間，印度與新冠相關聯的超額死亡有474萬人，是目前為止最多的。印度政府對這一數字提出了尖銳的質疑。

俄羅斯緊隨其後，略高於100萬。然而，預期死亡人數和實際數字之間的最大差距出現在南美洲。例如，秘魯在2020-2021年記錄的死亡總人數約為正常時期的兩倍。

不過，奧地利因斯布魯克醫科大學的烏爾默（Hanno Ulmer）指出，新冠在秘魯流行的幾年裡，也爆發過嚴重的登革熱疫情，這可能使超額死亡的數量增加，但與新冠無關。

另一個問題是，很多國家數據非常之少或根本沒有。世衛組織的研究人員在本月的研究報告中寫道：「對於世界上幾乎一半的國家來說，利用現有的數據不可能跟蹤超額死亡率，對於這些國家，我們必須依靠統計模型。」

在非洲，47個國家中只有6個國家有每月的死亡數據。

等待中國數據

值得注意的是，鑑於中國放棄了「清零」政策，可能導致更多的超額死亡。嚴格的防疫措施放鬆之際，中國14億人口中很少有人已從自然感染中獲得了免疫力，而且疫苗接種率已經滯後，特別是在高風險的老年人中。

IHME的模型預測，到明年4月初，中國的累計新冠死亡將超過30萬，2023年全年將有超過100萬人死亡。

上周，中國官方證實已對新冠死亡的界定做出修改，現在只有因呼吸衰竭致死的病例才被歸入新冠死亡，分析人士稱此舉將大幅減少官方定義的新冠死亡人數。

最近幾周中國出現了感染爆炸性增長，各地的醫院、殯葬機構已在超負荷運作。但是本周四（12月29日）國家疾控中心公布的統計中，新增的新冠死亡病例只有一個。

中國國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年當天在北京接受媒體采訪時表示，在疫情流行和快速傳播期，很難准確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友同時表示，2020年新冠疫情發生後，中國疾控中心團隊很快對新冠流行可能造成的「超額死亡」進行了分析，並公開發表結果。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續公布。

（法新社、中新社）

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