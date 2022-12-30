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憂心受陸疫情影響 南韓出手限制感冒藥銷售量

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
韓聯社報導，南韓憂心受中國大陸疫情影響，為防感冒藥被大量出口和囤積，決定限制藥局的感冒藥銷售量，並加強取締透過機場和郵局走私感冒藥行為。圖為南韓首都首爾明洞一間藥局。路透
韓聯社報導，南韓憂心受中國大陸疫情影響，為防感冒藥被大量出口和囤積，決定限制藥局的感冒藥銷售量，並加強取締透過機場和郵局走私感冒藥行為。圖為南韓首都首爾明洞一間藥局。路透

韓聯社報導，南韓憂心受中國大陸疫情影響，為防感冒藥被大量出口和囤積，決定限制藥局的感冒藥銷售量，並加強取締透過機場和郵局走私感冒藥行為。

南韓保健福祉部、食品醫藥品安全處和關稅廳30日召開第四次感冒藥官民聯合應對會議，決定採取措施打擊感冒藥囤積。

食品醫藥品安全處決定實施「流通改善措施」，限制藥局感冒藥銷售量。南韓關稅廳將與機場和郵政當局攜手打擊向國外走私感冒藥。南韓「關稅法」規定，出口感冒藥等商品須向海關申報品名、規格、數量和價格，違反規定者最高將被處以三年有期徒刑，或是與物品原價相當的罰金。南韓關稅廳強調：「帶出南韓境外的感冒藥如果是用來銷售而非自用，就要進行出口申報。」

保健福祉部正在研擬相關措施，同時向大韓藥師會等相關團體、全國各地保健所積極宣導過量販售感冒藥的違法爭議。

韓聯社指出，隨著中國大陸近期放寬防疫，以及流感和新冠肺炎在南韓同時流行，民眾更加擔憂感冒藥短缺；特別是韓媒日前報導為了將感冒藥走私到大陸，而發生感冒藥囤貨的案例後，南韓政府不得不提出對策應應。

感冒 南韓 新冠肺炎 海關

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