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日本「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
隨著姐姐小室真子婚後離開皇室與移居海外，相關公務在這一年間就落到了佳子的肩上，讓她在更多公開活動場合現身。美聯社／宮內廳
隨著姐姐小室真子婚後離開皇室與移居海外，相關公務在這一年間就落到了佳子的肩上，讓她在更多公開活動場合現身。美聯社／宮內廳

共同社29日報導，日本德仁天皇姪女、皇嗣秋篠宮次女佳子公主迎接28歲生日。隨著姐姐小室真子在婚後離開皇室與移居海外，相關公務在這一年間就落到了佳子的肩上，讓她在更多公開活動場合現身。

根據報導，因應佳子28歲生日，宮內廳發布了她月初於東京赤坂御用地散步的影像，並向媒體表示，佳子表達了希望社會將發展為一個人們獲得更廣泛人生選項以實現他們全部潛力的社會。佳子的侍從說，「隨著（內親王）經歷人生中的不同事情，這種希望似乎正在加強」。

佳子2019年3月自國際基督教大學（ICU）畢業後，曾有好一段時間沒有正式的工作，遭揶揄「討厭公務」（公務嫌い）、「皇室尼特」（ロイヤルニート），直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席，還陸續接下了日本網球協會名譽總裁與日本工藝會總裁等職務。

共同社報導指出，因新冠疫情暫停的地方訪問已逐步恢復，佳子7月參加了在北海道舉辦的全國都市綠化節，9月赴鳥取縣觀摩全國高中生手語表演甲子園大賽，8月跟10月分別在長野縣與東京都參加女童軍活動。宮內廳稱，她對年輕世代「認真思考實現性別平等和改善環境問題，並且積極採取行動」感到鼓舞。

此前日本有八卦媒體報導佳子跟曾是學習院同學的牙醫熱戀，但宮內廳對於此感到詫異。相關人士表示：「突然冒出這個交往新聞令人很驚訝，兩人並沒有所謂的熱戀，（佳子）只是去同學家的診所看牙，沒聽說兩人在交往。」

日本德仁天皇姪女、皇嗣秋篠宮次女佳子公主迎接28歲生日。美聯社／宮內廳
日本德仁天皇姪女、皇嗣秋篠宮次女佳子公主迎接28歲生日。美聯社／宮內廳

佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。美聯社／宮內廳
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。美聯社／宮內廳

日本 皇室 生日

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