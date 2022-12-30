撐不住了！南韓明年Q1再漲電價 調漲金額創紀錄

在燃料成本飆高導致電力公司虧損創紀錄之際，南韓計劃明年第1季再調漲電價，調漲金額將是歷來最多，消費者勢必將面臨更沉重的苦痛。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部30日宣布，消費者和工業用電的電費將在明年第1季每度調漲13.1韓元（0.01美元），調漲金額遠高於本季的每度2.5韓元，一家四口的家庭每月電費預估平均將增加至少4,022韓元。韓國電力公司（KEPCO）同日也發布聲明宣布相同的調漲金額。

彭博資訊指出，這將是南韓電費歷來最大的單季調漲金額，今年全年則是調漲19.3韓元。確切來說，南韓明年第1季的電費調漲金額雖然很大，但跟歐洲相比還是小巫見大巫。

產業通商資源部表示，為因應飆高的燃料價格、並讓債務沉重的韓國電力公司管理恢復正常，調漲電價勢不可免，「我國一直都沒有在國內的電力和天然氣價格，適當反映高漲的全球能源價格，導致國營能源公司承受不斷擴大的損失，也已造成對穩定能源供應、國內債市和更廣泛經濟負面衝擊的疑慮」。部長李昌洋說，政府將在2026年之前分階段合理化電費，處理韓國電力公司的債務問題。

政府呈交給國會的報告則呼籲，讓明年電費每度調漲51.6韓元。南韓財長秋慶鎬本周稍早已說，勢必將「大幅調漲」電價，明年第1季也將調漲天然氣季格，韓國電力公司明年的發債額也將大幅減少。

韓國電力公司今年1~9月累計淨損21.83兆韓元，創新高，全年淨損預料將超過30兆韓元，遠高於去年的1.12兆韓元。韓國電力公司已經實施一系列的自救措施，包握整頓海外事業、處分不動產、以及其他撙節成本的行動，但產業通商資源部表示，這些計畫都遠不足以克服當前危機。