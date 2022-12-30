柬邊境賭場飯店驚傳大火！至少造成19死、數十人下落不明

柬埔寨當地一座賭場28日發生大火，目前死亡人數已上升至至少19人、另外還有數十人下落不明。

CNN報導，這座「鑽石城賭場大飯店」（Grand Diamond City Hotel and Casino）位於柬埔寨波別（Poipet）、一個與泰國接壤的地方，28日晚間11時30分左右竄出大火並延燒逾12小時。隨著救援人員搜尋被困在大樓裡的受害者，死亡人數預計還會上升。

除了柬埔寨當局出動緊急救援外，就連泰國也派出救援人員支援，並提到一些受害者在試圖逃跑時竟選擇從燃燒的建築高樓上跳下身亡。救援基金會人士透露「有2人在撞到地面時立即死亡，大約4到5人摔斷了腿」，此外，光是這名人士的團隊就目擊11具屍體、其中7具死於吸入濃煙並在上鎖的飯店房間內被發現。

據悉，飯店房間和電梯都依靠電力系統，所以當火災開始導致大樓斷電時，許多人皆被困在房間裡無法逃生。據當局稱，約700名泰國公民獲救並被送往醫院，最終當局出動約300名警察、11輛消防車和一些直升機。至於起火原因尚未釐清，酒店狹窄而高架的佈局使得難以火勢難以評估。

波別是柬埔寨和泰國之間的交通樞紐，以當地多家賭場而聞名，更是許多在該市賭博業工作的泰國人的家園。