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「龐克時尚教母」薇薇安魏斯伍德辭世！享壽81歲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
有「龐克時尚教母」之稱的英國時尚設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），29日在英國倫敦家中辭世，享壽81歲。美聯社
有「龐克時尚教母」之稱的英國時尚設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），29日在英國倫敦家中辭世，享壽81歲。美聯社

有「龐克時尚教母」之稱的英國時尚設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），29日在英國倫敦家中辭世，享壽81歲。

根據薇薇安魏斯伍德的時裝設計室發表聲明，指薇薇安魏斯伍德的29日在倫敦南部克拉珀姆（Clapham）家中離世，家人當時陪伴在側，走得十分安詳，並補充說薇薇安魏斯伍德熱愛設計、寫書和藝術創作直到最後一刻，稱世界需要像她這樣的人，為世界變得更美好。

薇薇安魏斯伍德的丈夫、創意夥伴安德烈亞斯克朗塔勒（Andreas Kronthaler）表示，「我將繼續懷念薇薇，我們一直工作到最後，她留給了我很多待辦事項。謝謝親愛的。」

薇薇安魏斯伍德逝世原因，目前尚不清楚。薇薇安魏斯伍德1971年開啟了服裝設計師生涯，在時尚界產生極大影響力，甚至曾由已故女王伊麗莎白二世授予女爵爵位。

倫敦

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