韓高速路隔音隧道大火 5死37傷

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道廿九日發生大火，造成至少五死卅七傷，其中三人重傷，共四十五輛車遭到燒毀。車禍出事路段位於首爾南邊，高速公路連結仁川與城南市部分。

事故發生在當地時間下午一時四十九分，一開始傳出是垃圾車與巴士相撞起火，後來又修正為垃圾車自撞或自燃，火勢很快延著隔音牆延燒數百公尺。垃圾車駕駛保住一命，反而是行經的第一輛車出現死者，五名罹難者分布在四輛車上。火勢在當地時間下午四時十二分被撲滅。警消歷經三輪搜索後，公布死傷與車損情況。

上百名消防人員在現場奮力救火。（路透）

失火的隔音隧道材質使用的是易燃的壓克力（ＰＭＭＡ）而非先進國家的標準鋼化玻璃，壓克力成本比鋼化玻璃便宜要許多，這座隔音隧道於二○一七年八月完工。壓克力因為透明且施工方便而獲青睞，燃點為攝氏二百八十度，常用於隔音設備；另外常見的隔音材質ＰＣ（聚碳酸酯）燃點則為攝氏四百五十度。

南韓全州市又石大學消防救災系教授孔河成指出：「壓克力比鋼化玻璃輕又便宜，所以實務上比較常被用來興建隔音牆或者隧道，缺點是比較易燃，釋放出的有毒氣體是木頭燃燒時的幾百倍」。

「朝鮮日報」報導，隔音牆內的隔音管長期使用不易燃的材質，例如鋁、鋼、混凝土。但近年來強調建物與周遭環境的景觀和諧、日照權和目視權，塑膠之類的易燃建材愈來愈常被使用。

我高速公路局工務組長王吉杉表示，南韓發生大火的隔音隧道屬全封閉式空間，台灣使用隔音牆道路多僅設於兩側，並無類似環境。雪山隧道因有混凝土襯砌，不像塑料材質容易燃燒。

韓聯社指出，消防部門投入九十四輛消防車、二一九名消防員，還出動消防直升機參與滅火。警方在該隧道兩側入口進行交通管制，並引導臨近交流道的車輛繞行，周邊道路因此出現嚴重壅塞。警方和消防部門將共同調查更準確災損情況和起火原因。