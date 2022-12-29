菲律賓總統將於2023年初訪華

（德國之聲中文網）菲律賓政府周四表示，菲律賓總統小費迪南德·馬科斯將於明年1月3日到5日訪問中國。除了總統伉儷外，前總統阿羅約（Gloria Macapagal-Arroyo）、眾議院議長羅穆亞德斯（Martin Romualdez）、外交部長馬納羅（Enrique Manalo）等官員以及一個龐大的商業代表團將隨行。

菲律賓外交部認為，此次國事訪問具有重要意義。「這是總統就職以來，第一次對非東盟國家進行雙邊訪問。同時也是兩國領導人在不到兩個月內，第二次面對面會晤。由於兩位領導人在近期的選舉中都獲得新任命，預計此次國事訪問將為兩國未來五到六年的雙邊關系定下基調。」

中國放棄「清零」政策並快速解封引發疫情海嘯。在此背景下，菲律賓外交部表示將實施更嚴格的衛生措施，確保菲律賓代表團的健康安全。菲律賓外交部負責亞洲和太平洋事務的助理部長因佩裡爾 （Neal Imperial）稱：「我們與中國的關系是如此重要，我們已經得到東道主中國的保證，會做出一切安排確保總統及代表團在國事訪問期間的安全。」

因佩裡爾表示，菲律賓代表團的訪問將在「防疫泡泡」中進行，盡量減少接觸病毒的風險。有別於以往，總統馬科斯此行不會與在華的菲律賓社群舉行大型見面活動。

據菲律賓外交部公布的行程安排，該國總統馬科斯將於1月3日晚間抵達北京，1月4日正式展開訪問行程，與中國領導層進行三場重要會晤，先後與全國人大常委會委員長栗戰書、國務院總理李克強和中國國家主席習近平會面。習近平將在會晤後舉行晚宴招待菲律賓總統夫婦及隨行訪問團。

在南海主權爭端持續膠著的情況下，菲律賓總統馬科斯希望此行能與中方簽署一系列協議。菲律賓外交部在聲明中表示，正與中國就農業、可再生能源、鎳加工、旅游業和橋梁建設等項目進行討論。預計此次訪問將簽署10到14項雙面政府協議。

與中國的貿易佔菲律賓對外貿易的20%，中國也是菲律賓外國直接投資的主要來源。盡管經濟合作緊密，雙邊多次因為中國在南中國海的主權主張發生齟齬。

菲律賓外交部的因佩裡爾表示，在訪問期間，雙方計劃簽署一項促進各級外交官之間溝通的協議，避免在此類爭議發生時出現誤判。

中國對幾乎整個南海海域提出主權聲索。近年來，中菲兩國在南海爭議海域多次發生摩擦。盡管2016年海牙國際永久仲裁法庭對菲律賓南海仲裁案作出裁決，判定中國不享有「九段線」範圍內南海海域的歷史性權力，但中國拒絕承認仲裁結果，並稱裁決無效，沒有約束力。

菲律賓政府多次抱怨中國在南海日益增長的侵略性行動，包括中國在七個爭議島礁部署導彈。菲律賓條約盟國美國表示，這些已開發的島嶼已經類似前沿軍事基地，其中島嶼三個擁有軍用等級跑道。

美聯社指出，中菲兩國最近一次在南海的摩擦發生在上月底。11月21日，一名菲律賓軍事指揮官通報稱，中國海警上月強行攔截了菲律賓海軍人員打撈到的中國火箭殘骸後，菲律賓要求中國作出解釋。

中國否認其海警強行搶回火箭殘骸。中國外交部發言人毛寧稱，確實是菲方人員先行打撈拖拽中國火箭殘骸漂浮物，「經雙方現場友好協商，菲方當場向中方交還了該漂浮物。中方人員向菲方表達了謝意，現場不存在所謂攔截搶奪等情況。」

菲律賓總統馬科斯表示，他將在訪問北京期間尋求進一步澄清。

（綜合報道）

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