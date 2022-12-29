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這家日本公司將在元宇宙上賣保險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
東京海上日動火災保險公司將在元宇宙平台「Virtual Akiba World」上販賣保險。 圖／擷自Virtual Akiba World官網
東京海上日動火災保險公司將在元宇宙平台「Virtual Akiba World」上販賣保險。 圖／擷自Virtual Akiba World官網

日本東京海上日動火災保險公司將於明年1月在元宇宙（metaverse）上販售消費者保險，顧客和推銷員都將使用虛擬分身交流。

讀賣新聞報導，東京海上日動是日本首家在元宇宙平台上販售保險的公司。銷售員將在元宇宙上向客戶解釋保險合約，顧客也可以在元宇宙上填寫所有合約所需文件、收受合約書和完成合約。

東京海上日動將利用東日本旅客鐵道公司（JR東日本）和其他公司今年3月合開的元宇宙平台「Virtual Akiba World」進行這項服務。該公司官網上提供的所有消費者保險合約，都將在元宇宙上提供，包括車險、火災險和高爾夫球險。

顧客在元宇宙上選擇合約方案時可直接與銷售員溝通，不像透過網站申辦保險時需另外聯絡客服。

市調公司矢野經濟研究所估計，日本2021會計年度的元宇宙市場規模為744億日圓（5.56億美元），預期到2026年度有望超越1兆日圓。

保險 日本 東京

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