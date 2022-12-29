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烏克蘭全境響起空襲警報！總統顧問稱俄軍發射超過120枚飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯29日據報鎖定烏克蘭主要城市發動了新一輪的飛彈攻擊，烏國總統顧問波多利雅科推文稱俄軍朝著居民跟民用基礎設施發射了超過120枚飛彈。路透 / ANADOLU AGENCY
俄羅斯29日據報鎖定烏克蘭主要城市發動了新一輪的飛彈攻擊，烏國總統顧問波多利雅科推文稱俄軍朝著居民跟民用基礎設施發射了超過120枚飛彈。路透 / ANADOLU AGENCY

BBC報導，俄羅斯29日鎖定烏克蘭主要城市發動了新一輪的飛彈攻擊，烏國全境早上都響起了空襲警報。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文表示，俄軍朝著平民跟民用基礎設施發射了超過120枚飛彈。首都基輔的市長克里契科（Vitali Klitschko）則說，爆炸發生之後至少3人被送往醫院，其中包括一名14歲少女。

另一位烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）敦促民眾進入避難所，並稱烏國防空系統正在運作中。

據悉，哈爾科夫、敖德薩、利沃夫與日托米爾等州的城市也都聽到了爆炸聲響。烏克蘭空軍則說，俄羅斯正在「用空射與海基巡弋飛彈從不同方向」攻擊烏克蘭，並指一些自殺無人機也被派上用場。

推文連結：https://twitter.com/Podolyak_M/status/1608362511501344771

烏克蘭 飛彈 俄羅斯

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