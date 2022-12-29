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民眾誤信假消息不打疫苗 醫療負擔漸沉重

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾接種新冠疫苗示意圖。新華社
民眾接種新冠疫苗示意圖。新華社

「打疫苗傷身體」、「病毒是生化武器」等假消息最近蠢蠢欲動！疫情流行至今三年，隨著中國防疫解封，疫情也逐漸升溫，相關的假消息與陰謀論也層出不窮，導致許多民眾不敢打疫苗。醫療專家擔憂說，目前正是新冠肺炎肆虐期，加上冬季呼吸道疾病盛傳，已造成醫療系統的沉重負擔。

假消息層出不窮

紐約時報》報導，疫情爆發以來，包括治療偏方、陰謀論等錯誤的疫情消息層出不窮，但隨著各國逐漸解封，新冠肺炎致死率也隨著病毒變種持續下降，只是假消息仍在社交平台上發威。

研究人員說，錯誤消息不斷累積的結果，就是正確的醫療資訊愈來愈難傳達到人民的耳裡。致力於釐清假消息的非營利組織「Meedan」總編輯馬利雷說，錯誤的消息恐怕使民眾不敢接種疫苗，導致疫情傳播的狀況加劇。

>假消息不僅影響到民眾的健康狀況，更上演許多政治陰謀論。光11月，澳洲研究人員就以「地下政府」、「生物武器」與「騙局」等關鍵字與新冠肺炎進行交叉比對，在推特上發現了50萬條相關陰謀論推文，更吸引了超過160萬個讚與58萬次的轉發。

醫療系統負擔沉重

目前許多醫生也都在各式社交軟體上發布正確的醫療資訊，試圖糾正民眾錯誤的觀念，如《紐約時報》報導，健康專家持續在西方國家推廣戴口罩的好處。但其中一位醫師無奈表示，面對假訊息病毒式的快速傳播，「這不是公平的戰爭，我們難以在輿論的戰場中取得勝利」。

醫學博士沃克說，新冠肺炎、呼吸道融合病毒RSV與流感正衝擊各國的醫療系統，導致美國部分醫院急診室的等待時間從過去不到一個小時，激增到現在要等待6個小時。他說，如果正確疫苗接種資訊能傳遞到更多耳中，那麼新冠重症人數就會持續減少。【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 假消息 疫情 COVID-19

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