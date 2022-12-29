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日台交流協會慶50周年 外相致賀「台灣是我們珍惜的友人」

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本外相林芳正發出信函，祝賀日本台灣交流協會成立50周年。（取自日台交流協會臉書）
日本外相林芳正發出信函，祝賀日本台灣交流協會成立50周年。（取自日台交流協會臉書）

日本台灣交流協會的臉書粉絲專頁29日發文，貼出外相林芳正的信函，祝賀日本台灣交流協會成立50周年，及預祝新年快樂，信中提到台灣「是我們珍惜的友人」。

林芳正在信中開頭表示「對日本而言，台灣是與我們共享自由、民主、基本人権、法治等基本價值觀，並有緊密經濟關係與人員往來的極為重要的夥伴，也是我們珍惜的友人。」

他也提到，50年來，日台民間交流有非常大的進展，包括貿易往來和旅遊觀光人數都有成長。

接著林芳正強調，「面臨困難時，自然地伸出手拉對方一把、互相協助的關係，已成為如今日台之間的新傳統。」例如311東日本大震災和新冠疫情時，台灣民眾慷慨解囊及捐贈口罩；日本也在去年台灣缺乏疫苗之際，贈送共計420萬劑的疫苗。

他表示，日台50年來的友情，將成為接下來讓日台關係更加深厚的重要基石，邁向下一個半世紀。

日本台灣交流協會 林芳正 疫苗

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