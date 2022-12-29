北韓新軍武計畫將射更多飛彈 美媒：金正恩想讓世界被迫接受北韓是核武國家

北韓公布新國防計畫，東北亞恐成2023年最危險地區？北韓領導人金正恩28日公布新的軍隊發展計畫，預計未來將研發多彈頭飛彈，南韓也公布軍隊發展計畫，雙方都強化軍隊打擊能力，使得朝鮮半島局勢再度緊張。外界推測，2023年除了俄烏戰爭以外，朝核危機也將會對全球地緣政治產生更多風險。

南北韓都強化軍隊

根據《美聯社》報導，北韓領導人金正恩28日與軍隊高層會面後，公布未來的軍事發展計畫，並強調，為了因應2023年多變的區域局勢，將會持續積極的展示北韓軍武科技的成果。外界推測金正恩將增加核彈數量，並研發多彈頭飛彈，增加軍隊打擊能力。

《美國之音》指出，金正恩希望世界被迫接受北韓為核武國家，藉此讓西方不得不撤銷經濟制裁。但北韓今年試射的飛彈數量已經創下歷史新高，還派遣無人機進入南韓領空，這是5年來北韓軍隊首次進入南韓領空，南韓國防部也強勢回應，派遣3架無人機飛入北韓領空，使局勢更加緊張。

為此，南韓也在28日公布5年建軍計畫，國防部表示會透過先發制人、飛彈防禦與強化報復攻擊能力，因此會擴張戰機採購，還有能發射彈道飛彈的潛艇與雷達系統，強化精準打擊能力。

美恐分身乏術

由於北韓無人機飛入南韓時，軍方並未將無人機擊落，因此軍方也召開記者會對民眾道歉，總統尹錫悅還聲稱會加強空軍防衛，並研發高科技無人機以監控北韓軍方動向，會以最堅定的態度回應北韓的挑釁，但反對黨民主黨痛批，尹錫悅只是為了轉移自己無能的焦點。

朝核問題向來是東北亞地緣政治的巨大變數，在川普政府時期，美國前總統川普曾多次與金正恩會談，希望能解決朝核問題，但北韓不願去核化，西方在北韓未去核化下不願輕易撤銷經濟制裁，《美國新聞網》提到，拜登政府2023年除了俄烏戰爭外，恐將同時面對朝核危機升溫的困境。

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