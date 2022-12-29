快訊

評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

澳貿易部長明年初可能訪北京 盼關係解凍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲貿易部長法瑞爾（右）與澳洲總理艾班尼（中）11月22日在坎培拉會晤世界貿易組織秘書長伊衛拉（左）。歐新社
澳洲貿易部長法瑞爾（右）與澳洲總理艾班尼（中）11月22日在坎培拉會晤世界貿易組織秘書長伊衛拉（左）。歐新社

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）揭示中澳貿易緊張關係可能解凍。他說，如果中方取消對澳洲的貿易禁令，澳廔願意考慮撤回告到世界貿易組織（WTO）的兩項訴訟。

中澳正在討論法瑞爾2023年上半年造訪北京，與中國大陸對口官員會晤的可能性，但大陸還沒發出正式邀請。

法瑞爾周四接受澳洲媒體採訪說，坎培拉明白向中方表示，「偏好以討論而非仲裁來解決貿易歧見」。

WTO可望在2023年初裁決有關中方限制澳洲大麥、葡萄酒和海鮮在內進口的貿易制裁爭端。2020年4月，時任澳洲總理的莫理森（Scott Morrison）呼籲調查新冠病毒起源後，北京隨後對一系列澳洲商品的進口實施貿易制裁。

法瑞爾說，澳洲相信自己勝訴機會大。他說，「如果中國大陸取消大麥和葡萄酒的限制，那麼，顯然情況會有所改變」。

自5月澳洲總艾班尼（Anthony Albanese）的工黨政府上台後，中澳高層官員開始多年來有的接觸，雙方關係穩定下來。艾班尼先在11月巴峇島G20峰會期間與中國國家主席習近平舉行會談，接下來澳洲外長黃英賢（Penny Wong）12月在北京與大陸外交部長王毅展開戰略對話，這是2019年以來首次有澳洲部長級官員訪華。法瑞爾則尚未會晤過中國商務部長王文濤。

艾班尼周四說，他不想去揣測法瑞爾是否訪問北京，或中方貿易制裁何時取消。他說，「我期待我們的貿易部長會見面，再等著看有何成果」。

澳洲天空新聞報導，澳洲戰略政策研究所（ ASPI）資深分析師戴維斯（Macolm Davis）表示，很難說中澳談判能否有所進展，因為「貿易協議通常要花相當長的時間談判，我不會期待這會很快發生」。

澳洲 北京 葡萄酒

延伸閱讀

說好的棒棒糖呢？阿嬤寄來聖誕禮物 打開一看「乾屍骨頭」全家嚇傻

黃安嘆「陸殯儀館火化排大隊」　北京網友揭疫情慘況

美日恢復中國入境旅客篩檢 紐澳：暫時不跟進

北京商辦市場 明年快速恢復

相關新聞

澳貿易部長明年初可能訪北京 盼關係解凍

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）揭示中澳貿易緊張關係可能解凍。他說，如果中方取消對澳洲的貿易禁令，澳廔願意考...

陸客、留學生爆買賺價差 日本店面退稅會走入歷史？

日本蘋果（Apple）被追討補繳140億日圓（新台幣33億元）的消費稅，金額歷來最高。東京國稅局查到過去兩年多名來自中國大陸「觀光客」在多家蘋果直營店重覆購買iPhone手機，當中有人一次買數百支，明顯非自用，卻成功辦理退稅。日本政府與執政黨研擬對收購業者課稅，稅務專家認為，根本解決之道是檢討免稅店直接辦退稅的制度。

科索沃關閉與塞爾維亞最大邊境通道 美歐籲克制

科索沃與塞爾維亞持續數月的緊張關係再次升高，科索沃今天關閉與塞爾維亞的最大邊境通道後，美國、北大西洋公約組織（NATO）...

韓揭印太戰略細節 避談中國稱「關鍵夥伴」

韓國政府週三（12月28日）發布《自由、和平和繁榮的印太地區戰略》，並公布細節。這是該國發布的第一份印太戰略報告，內容囊括了3項合作原則及9項核心工作，以實現其對自由、和平和繁榮的印太地區的願景。

韓國跨年睽違3年解禁 加派人力防推擠意外重演

隨著室外戴口罩規定解除，韓國各地跨年及元旦日出活動睽違3年完全恢復正常舉行。在梨泰院發生萬聖節踩踏慘劇後，當局高度關注人...

健康來得及／凌晨4點最有生產力？她實測1周發現「秘密武器」

多數在凌晨4點起床的人是迫於工作，如農夫、空姐、外匯交易員與郵差。但也有其他上班族特別挑在這個時間起床，宣稱這是人一天當中最能集中精神、工作最有生產力的時刻；知名企業領袖如蘋果執行長庫克都這麼做。如果生活型態本就稍微偏向「早鳥」的人，提前一兩小時在凌晨4點起床，是否就能享受這種好處？一位自由撰稿人實測一周後分享她的心得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。