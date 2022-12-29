澳貿易部長明年初可能訪北京 盼關係解凍

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）揭示中澳貿易緊張關係可能解凍。他說，如果中方取消對澳洲的貿易禁令，澳廔願意考慮撤回告到世界貿易組織（WTO）的兩項訴訟。

中澳正在討論法瑞爾2023年上半年造訪北京，與中國大陸對口官員會晤的可能性，但大陸還沒發出正式邀請。

法瑞爾周四接受澳洲媒體採訪說，坎培拉明白向中方表示，「偏好以討論而非仲裁來解決貿易歧見」。

WTO可望在2023年初裁決有關中方限制澳洲大麥、葡萄酒和海鮮在內進口的貿易制裁爭端。2020年4月，時任澳洲總理的莫理森（Scott Morrison）呼籲調查新冠病毒起源後，北京隨後對一系列澳洲商品的進口實施貿易制裁。

法瑞爾說，澳洲相信自己勝訴機會大。他說，「如果中國大陸取消大麥和葡萄酒的限制，那麼，顯然情況會有所改變」。

自5月澳洲總艾班尼（Anthony Albanese）的工黨政府上台後，中澳高層官員開始多年來有的接觸，雙方關係穩定下來。艾班尼先在11月巴峇島G20峰會期間與中國國家主席習近平舉行會談，接下來澳洲外長黃英賢（Penny Wong）12月在北京與大陸外交部長王毅展開戰略對話，這是2019年以來首次有澳洲部長級官員訪華。法瑞爾則尚未會晤過中國商務部長王文濤。

艾班尼周四說，他不想去揣測法瑞爾是否訪問北京，或中方貿易制裁何時取消。他說，「我期待我們的貿易部長會見面，再等著看有何成果」。

澳洲天空新聞報導，澳洲戰略政策研究所（ ASPI）資深分析師戴維斯（Macolm Davis）表示，很難說中澳談判能否有所進展，因為「貿易協議通常要花相當長的時間談判，我不會期待這會很快發生」。