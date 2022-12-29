快訊

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

葉匡時批高捷美麗島站出口「為人詬病」 網友也附和

年終將近 一年一聘的勞工 別讓權益睡著了

韓揭印太戰略細節 避談中國稱「關鍵夥伴」

德國之聲／ 德國之聲

韓國政府週三（12月28日）發布《自由、和平和繁榮的印太地區戰略》，並公布細節。這是該國發布的第一份印太戰略報告，內容囊括了3項合作原則及9項核心工作，以實現其對自由、和平和繁榮的印太地區的願景。

韓國總統尹錫悅今年11月在柬埔寨的東盟峰會曾宣布該戰略的基本綱要，如今出台最終報告。韓國總統辦公室稱，這是韓國第一個全面的地區戰略，概括了該國對擴大其外交空間的承諾，並根據其更高的地位和國際社會的期望，增加其對該地區的作用和貢獻。

「尹錫悅政府的印太戰略將成為一個裡程碑，以確保大韓民國所追求的價值觀和國家利益，並擴大我們在印太地區的外交政策的範圍。該地區的戰略重要性與日俱增，也是挑戰的根源所在。」韓國總統辦公室表示說。

根據韓聯社報導，3項合作原則為包容、信任和互惠，9項核心工作包括：建立一個基於規範和規則的區域秩序；合作促進法治和人權；加強整個區域的防擴散和反恐努力；以及擴大全面安全合作。

其餘還有：建立經濟安全網絡；加強在科學和技術等關鍵領域的合作並縮小數字差距；領導氣候變化和能源安全方面的區域合作；通過有針對性的發展合作關係參與「貢獻外交」；以及促進相互了解和交流。

韓國政府表示，其印太戰略重點是透過建立基於規則的秩序和人權合作，促進自由、和平和繁榮。

幾乎避談中國

韓聯社指出，人們普遍認為，在美中競爭加劇的印太地區，這一戰略標誌著首爾與華盛頓的結盟。

然而，總統辦公室否認該戰略旨在排除或遏制某個特定國家。

事實上，在這份長43頁的戰略報告中，幾乎沒有談及中國——這個在印太地區影響力日益擴張的強大鄰國。報告僅有一個段落與中國有關，應稱北京為其「關鍵夥伴」。

報告寫道：「中國是實現印太地區繁榮與和平的關鍵夥伴，我們將在國際規範和規則的指導下，在相互尊重和互惠的基礎上追求共同利益，從而培育一種更健全和更成熟的關係。」

彭博社報導提到，該份報告還間接提及了韓國對中國對台軍事行動的擔憂。報告表示，首爾重申了「台灣海峽的和平與穩定對朝鮮半島的和平與穩定，以及印太安全與繁榮的重要性。」

此外，該報告呼籲恢復韓國、日本和中國之間的峰會，該峰會上次舉行已是2019年。報告表示，與日本的合作「對促進志同道合的印太國家之間的合作和團結至關重要」。這表明，尹錫悅正在尋求改善他上任前鄰國之間冰冷的關係。

報告還指出，韓國計劃「逐步擴大」與澳大利亞、印度、日本和美國組成的四方安全對話（quad）的合作，該集團被認為是對中國在該地區日趨強硬態度的一種反擊。

美中之間走鋼索

針對韓國印太戰略報告，中國外交部發言人汪文彬28日在例行記者會被問及此事時回應，「中方主張各國團結合作，共同致力於促進地區和平穩定與發展繁榮，反對搞排他性的小圈子，這符合地區國家共同利益」，希望與韓方一同推動兩國關係，共同促進地區和平穩定與發展繁榮。

美國同樣對該戰略報告表示歡迎。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）28日透過聲明表示，這「將加強我們推進國際和平、安全和促進核不擴散的共同能力」。

中國是韓國最大貿易夥伴，美國則是主要軍事盟友。彭博社指出，韓國的印太戰略報告內容顯示了首爾正在美中之間謹慎尋求平衡。

尹錫悅政府受到了來自華盛頓的壓力，要求其遵守拜登政府對向中國出售先進晶片的全面限制。韓國的主要半導體製造商在中國設有工廠。中國國家領導人習近平上個月會見了尹錫悅，雙方尋求高科技合作，並呼籲加快貿易協定的談判。

今年5月上任時，尹錫悅承諾對中國採取強硬立場，此後加強了與美國的安全合作。但他的政府並沒有對拜登的晶片倡議提供全面的支持。

（彭博社、韓聯社、中國外交部等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。v

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

韓揭印太戰略細節 避談中國稱「關鍵夥伴」

韓國政府週三（12月28日）發布《自由、和平和繁榮的印太地區戰略》，並公布細節。這是該國發布的第一份印太戰略報告，內容囊括了3項合作原則及9項核心工作，以實現其對自由、和平和繁榮的印太地區的願景。

韓國跨年睽違3年解禁 加派人力防推擠意外重演

隨著室外戴口罩規定解除，韓國各地跨年及元旦日出活動睽違3年完全恢復正常舉行。在梨泰院發生萬聖節踩踏慘劇後，當局高度關注人...

中國2航班近半旅客確診COVID-19 義祭強制採檢令

義大利衛生當局今天表示，近期兩架從中國飛抵米蘭（Milan）的班機，有幾乎半數的乘客COVID-19（2019冠狀病毒疾...

美將要求中國大陸入境旅客出示陰性證明 包括轉機旅客

美國周三宣布，1月5日起，所有來自中國大陸、香港、澳門的兩歲以上旅客，都必須持有兩日內新冠篩檢陰性證明才能入境，在此之前...

健康來得及／凌晨4點最有生產力？她實測1周發現「秘密武器」

多數在凌晨4點起床的人是迫於工作，如農夫、空姐、外匯交易員與郵差。但也有其他上班族特別挑在這個時間起床，宣稱這是人一天當中最能集中精神、工作最有生產力的時刻；知名企業領袖如蘋果執行長庫克都這麼做。如果生活型態本就稍微偏向「早鳥」的人，提前一兩小時在凌晨4點起床，是否就能享受這種好處？一位自由撰稿人實測一周後分享她的心得。

普亭送俄羅斯盟國領袖8枚金戒 被諷為魔戒大反派索倫

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最近送給前蘇聯國家領袖8枚金戒，但批評者將他比為魔戒三部曲中渴望權力的魔君...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。