東南亞成美中角力戰場 效果待觀察

中國與美國對外擴大影響力，首站是東南亞。隨著由中國主導的區域經濟合作協議已在今年生效，美方也不甘示弱推出貿易框架反制。對此，專家認為，中美雖然處心積慮拉攏東南亞各國，但實際的成果仍有待觀察。

中國帶頭提出貿易架構

據《美國之音》報導，由中國主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已在今年1月1日生效，會員國共15國，包含東協10個會員國及澳洲、日本、南韓與紐西蘭等國，也是全球最大的自由貿易協議。

稍早，中國總理李克強曾表示，中國與東協貿易金額在今年前10個月已創新高，來到7,984億美元。

對此，澳大利亞國立大學學者馬斯頓則認為，目前認為RCEP已帶來經濟利益仍為之過早，「這次貿易額創新高值得觀察，但仍難斷定貿易成長是否全來自於RCEP。」

美國也跟進推出

美國為了對抗RCEP，拜登總統則在今年5月推出「推出印度－太平洋經濟框架（IPEF）」，會員國14國，包括澳洲、日本、印尼、南韓與印度，作為重申美國將在當地的經濟參與的決心。

對此，中山大學教授陳宗巖認為，IPEF短期內會衝擊東南亞對於中國的倚賴仍有待觀察，他表示，「短期內是不太可能，該協議並未要求成員國必須全力參與，因此能難得到想要的結果。」

美國外交關係協會研究人員庫蘭提克則認為，「IPEF某些程度是為了對抗中國的RCEP，但主要還是為了補足美國在當地缺少貿易政策，並非全然劍指中國。」

亞洲期待美國參與

馬斯頓也預期，2023年美國將會公布更多IPEF細節，但他表示，「雖然IPEF象徵意義大於實質意義，但十個東協會員國有7個已經加入，顯示美國經濟參與在當地仍有吸引力。」

根據東協投資報告指出，美國去年在當地投資金額成長4成來到400億美元，但中國投資成長則超過9成，為140億美元。因此，馬斯頓認為，雖然美國仍是領先，但顯示東協已成為多極競爭地區。

東協經濟發展可觀

據《The Edge Singa-pore》報導，馬來亞銀行稍早公布報告也指出，東協境內的貿易活動相當有韌性，已為當地帶來一股明顯的需求出現，東協境內貿易成長率超過3成，稍微緩衝出口至美國、歐盟與中國的衰退。

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