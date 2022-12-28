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西班牙再撒百億紓困 各國紛升基本工資

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
西班牙總理桑契斯27日宣布擴大紓困100億歐元，各國也透過加薪、減稅等方式降低能源高漲與通膨的影響。（Photo by @sanchezcastejon on Twitter）
西班牙總理桑契斯27日宣布擴大紓困100億歐元，各國也透過加薪、減稅等方式降低能源高漲與通膨的影響。（Photo by @sanchezcastejon on Twitter）

各國都開始紓困因應通膨西班牙政府27日宣布，將增加100億歐元紓困預算，讓紓困總額度來到450億歐元，未來只要年收入低於2.7萬歐元的家庭將發200歐元現金，並搭配與歐盟談判降低能源收購價下，延長能源稅減免。此外，墨西哥、土耳其等國則紛紛以提高基本工資、增加社福預算等方式因應。

西班牙砸450億歐元

根據《半島電視台》報導，西班牙總理桑契斯27日宣布，將加碼100億歐元預算，作為緩解該國通膨的紓困。西班牙政府已於今年3月與6月宣布一系列減稅、延長貸款等措施，使得今年的總紓困規模達到450億歐元。

未來只要年收入低於2.7萬歐元的家庭將可獲得政府一次性的200歐元紓困，政府估計將有420萬戶家庭受惠，另外也將延長能源稅減免，桑契斯表示，他們已經與歐盟先協商好，生產電力的能源收購價格有降低，才能推行減稅。西班牙過去一年的CPI為6.7%，雖然很高，卻已經是歐洲幅度最小的國家。

雖然電價因為通膨減緩而下降22.4%，但食物價格依舊無法下跌，10月、11月比起去年同期漲幅仍高達15%，因此西班牙未來也將熟食的增值稅減半至5%，麵包、牛奶與蔬果則減半至4%，另外也會再延長貨物稅與火車旅遊交通稅的減稅措施1年。桑契斯表示，這可望讓西班牙今年經濟成長超過5%。

各國漲工資、減能源稅

面對嚴重通膨，《歐洲新聞網》也整理各國如何紓困：以美國為例，政府已經撥款45億美元降低能源費用，墨西哥則將提升最低工資20%；德國則花費2000億歐元將天然氣進口商國有化，以吸收能源高漲的成本，義大利則將撥210億歐元分攤工廠與家戶的能源費用，許多歐洲國家也紛紛透過行政手段壓低能源價格。

另外，日本將推出2000億美元的電力紓困與天然氣能源補助計畫，未來還將動用1030億美元提升最低工資與紓困；印尼則延長小商家還租的貸款期限，菲律賓則延長對弱勢族群的能源補助。土耳其7月已經漲30%基本工資，希望今年能漲50%，非洲國家波札那則減免增值稅2%半年。

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