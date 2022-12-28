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斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

哈利、梅根批婚後被安排住「爛屋」 離英似逃難要靠友接濟

香港01／ 撰文：關穎賢
哈利（右）和梅根在Netflix紀錄片推出後，遭到英國媒體重砲抨擊。路透資料照片
哈利（右）和梅根在Netflix紀錄片推出後，遭到英國媒體重砲抨擊。路透資料照片

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）與Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》日前6集已震撼上架，哈利梅根於紀錄片中火力全開，除了指責哥哥威廉對自己怒哮及父親國王查理斯說謊，兩人更疑對於婚後被安排居住在肯辛頓宮（Kensington Palace）中的「爛屋」不滿。

圖為慢跑者行經英國倫敦肯辛頓宮前，後方是女王雕像。 法新社
圖為慢跑者行經英國倫敦肯辛頓宮前，後方是女王雕像。 法新社

在第四集中，哈利和梅根提到婚後在搬到浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）前，被安排居住在肯辛頓宮中的小屋，哈利風趣表示：「我們的確住在王宮裡，我們住在王宮的一間小屋。」而在旁的梅根就笑言：「肯辛頓宮聽起來非常豪華，畢竟裡頭有個『宮』字，但諾定咸別墅這的很小。」

哈利梅根稱房子小，常讓哈利撞到頭。圖/取自Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》
哈利梅根稱房子小，常讓哈利撞到頭。圖/取自Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》

哈利透露，外界一直認為兩人婚後是居住在王宮中。「小屋很舊，更有一些傾斜，而且樓底很矮」，梅根更指哈利經常會撞到頭，但相比起王宮，兩人居住的小屋與王宮相比，簡直是空間狹小又殘舊的「爛屋」。哈利、梅根透露美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）曾到小屋探望兩人，當時歐普拉也驚訝地說：「誰會相信你們住在這樣的房子裡？」雖然兩人說這幾番話時面露笑容，但字裡行間都感受到兩人的不滿。

哈利透露離開王室是自己的決定，當時曾向王室提議移居英聯邦國家加拿大繼續為王室效力但遭拒絕，並澄清當時是自己希望能夠遠離英國媒體，並非梅根想回美國重返好萊塢。但可惜很快加拿大的住所就被媒體曝光，更遭狗仔隊騷擾，同時王室突然表示兩人已經不是王室成員，而要撤走兩人的保安人員。哈利認為家人的私隱和安全受到威脅，最終在美國非裔演員、導演泰勒派瑞接應下，一家「逃難」似的飛到洛杉磯，並借住在對方的家中。

延伸閱讀：

不滿媒體將梅根塑造成反派與凱特比較　哈里指控傳媒導致老婆流產

梅根被踢爆冇人教王室禮儀係講大話　紀錄片評價極差爛番茄得17%

文章授權轉載自《香港01》

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