烏克蘭20大富豪因戰爭損失2百多億美元 首富慘失血7成
最新數據顯示，自2月俄國入侵以來，烏克蘭前20大富豪財產蒸發200多億美元，跌至225億美元（約台幣6905億元）。以產業區分的話，冶金領域損失最多。
根據《富比世》雜誌烏克蘭版報導，烏克蘭首富、最大鋼鐵廠Metinvest老闆阿克梅托夫的身價，從137億美元減至44億美元（約台幣1350億元），大減93億美元（約台幣2760億元）。
第二與第三富有的烏克蘭IT公司Grammarly共同創辦人利特溫與謝甫琴科，也從年初的40億美元減至23億美元（約台幣705億元），損失17億美元（約台幣521億元）。
報導指出，富比世雜誌製作排行榜是為了瞭解烏克蘭企業情形，以及他們如何在長達10個月的戰事中生存下來，並期盼藉此能對烏克蘭經濟狀況與企業情形有更好了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言