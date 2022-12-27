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烏克蘭20大富豪因戰爭損失2百多億美元 首富慘失血7成

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
烏克蘭首富阿克梅托夫的財富因俄烏戰爭大幅縮水逾67%。美聯社
烏克蘭首富阿克梅托夫的財富因俄烏戰爭大幅縮水逾67%。美聯社

最新數據顯示，自2月俄國入侵以來，烏克蘭前20大富豪財產蒸發200多億美元，跌至225億美元（約台幣6905億元）。以產業區分的話，冶金領域損失最多。

根據《富比世》雜誌烏克蘭版報導，烏克蘭首富、最大鋼鐵廠Metinvest老闆阿克梅托夫的身價，從137億美元減至44億美元（約台幣1350億元），大減93億美元（約台幣2760億元）。

第二與第三富有的烏克蘭IT公司Grammarly共同創辦人利特溫與謝甫琴科，也從年初的40億美元減至23億美元（約台幣705億元），損失17億美元（約台幣521億元）。

報導指出，富比世雜誌製作排行榜是為了瞭解烏克蘭企業情形，以及他們如何在長達10個月的戰事中生存下來，並期盼藉此能對烏克蘭經濟狀況與企業情形有更好了解。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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