碳抵換效果不彰 溫室氣體不減反增

「碳權」中的「碳抵換」意讓溫室氣體排放更嚴重？最新研究顯示，因為碳抵換的計算誤差，美國加州的碳抵換計畫最少有29%項目高估了減碳效能；殼牌石油在英國加油站推銷的「碳中和駕駛」也是名不副實。COP26大會中綠色和平組織最近提出「拒絕啟動碳抵換」的訴求，讓碳抵換的弊端逐漸浮上檯面。

碳抵換背離初衷

在「碳權」的概念中有一個「碳抵換」的市場機制，意思是企業可以透過資助、或是購買可減少溫室氣體排放的項目，換取排放額外二氧化碳的權利。企業通常透過大規模植樹、購買二氧化碳排放權，以抵銷自身溫室氣體排放。

據《MIT Technology Review》報導，美國加州的碳抵換計畫當中，至少有3900萬的溫室氣體吸收量是被錯估的。因為樹的種類、地區不同，產生吸收量的差異，計算本身就是一大難題，除了計算外，碳抵換本身的概念，也和減少溫室氣體排放的初衷背道而馳。

《Associated Press》報導，氣候經濟學家庫倫瓦德認為，「你沒有辦法在每個人都使用碳抵換的方式下，減少自身碳排放量的同時，還能達到全球碳排放量的中和。」就像是支付他人金錢購買「減重成效」的概念，顯示碳抵換的概念本身就存在的巨大漏洞。

根本是假環保行為

漂綠（Greenwashing）最早是由韋斯特福提出，用以形容旅館業者把重複使用毛巾的行為，過度宣揚為環保愛地球的作法。現在則可以廣泛指一家公司使用誤導性或不實的主張表明行為對環境的作用超出實際的情況。

加州對碳抵換的應用和殼牌石油的「碳中和計畫」都是漂綠的行為，說明若沒有經過審慎的計算、解讀，提出的「減碳計畫」都有可能是一場空，甚至變向增加溫室氣體的排放量。

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