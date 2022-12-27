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科索沃爆零星衝突 北約警告塞爾維亞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
科索沃與塞爾維亞的局勢近日再度升溫，讓身陷俄烏戰爭的西方盟國相當緊張。（Photo on Public Domain Media）
科索沃與塞爾維亞的局勢近日再度升溫，讓身陷俄烏戰爭的西方盟國相當緊張。（Photo on Public Domain Media）

歐洲火藥庫巴爾幹半島正蠢蠢欲動！近日巴爾幹小國科索沃爆發槍戰，北約駐地部隊指揮部26日表示，正在進行調查，同時呼籲鄰國塞爾維亞也要同步調查，並控制局勢不要升溫。塞爾維亞始終不承認科索沃的獨立，加上塞國親近中、俄，也讓西方國家擔心俄烏戰爭背後又會再冒出一場戰爭。

北約籲各方冷靜

根據《美聯社》報導，科索沃25日在北部邊境出現零星槍擊衝突，北約26日表示已經在著手進行調查中，並指出，科索沃境內的塞爾維亞裔民眾在當地設置路障，槍擊案是否與塞爾維亞軍方有關，塞方也需要進行調查。塞爾維亞國防部長先前更在兩國邊境巡視，並鼓勵邊境駐軍若遇到攻擊需強力回應。

美國之音》提到，北約聲明進一步呼籲，希望雙方都不要做出會擴大衝突的行為。這幾週科索沃與塞爾維亞的對峙局勢也開始升溫，由於科索沃當地的塞爾維亞裔民眾持續指控科索沃政府歧視、騷擾他們，而塞爾維亞政府對此也表明，會不席一切代價保護塞裔民眾不受威脅，也讓各方擔心衝突升溫。

西方擔心腹背受敵

《美聯社》指出，俄烏戰爭除了造成西方與中、俄對立加劇外，也讓歐盟、北約與親近中、俄的塞爾維亞對立加劇，尤其塞爾維亞不承認科索沃獨立，仍想將科索沃併入國土，但西方國家大多支持科索沃獨立。巴爾幹半島緊張的局勢也讓外界擔心，除了俄烏戰爭外，歐洲內部也會爆發衝突。

巴爾幹半島持續因種族、宗教等因素爆發衝突，1990年至1999年該地發生嚴重種族清洗，讓北約1999年以轟炸介入，時任塞爾維亞總理米洛塞維奇被海牙戰爭法庭列為戰犯。

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塞爾維亞 北約

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