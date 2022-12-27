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特赦李明博拉文在寅親信墊背 尹錫悅集結保守派勢力
南韓政府27日發布1373人特赦名單，包括因健康原因已中止服刑的前總統李明博（81歲）。李明博因貪汙和賄賂被大法院判處17年有期徒刑，並處130億韓元罰金。隨著此次獲特赦，其剩餘15年刑期和未繳納的82億韓元罰金也被免除。
日本《產經新聞》分析，加上之前獲得特赦的朴槿惠，尹錫悅已將保守派集團重新集結。特赦名單夾帶了文在寅的親信，因涉嫌在入口網站貼文造假、操縱輿論而被大法院判處2年有期徒刑的慶尚南道前道知事金慶洙，但由於是沒有恢復政治權利的赦免，到2028年5月為止，金慶洙的被選舉權將受到限制。
金慶洙的刑期比保守派要角輕得多，所以傳出他不願意跟這波特赦尤其是李明博扯上關係，以免被尹錫悅拿來說「平衡」各方勢力。
另外比較不為人知的是，讓朴槿惠身敗名裂的「閨密門」主角崔順實（原名，66歲），也悄悄出獄了，理由是保外就醫做脊椎手術，為期1個月，明年1月25日就要回清州女子監獄。
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