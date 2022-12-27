快訊

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

新加坡將採「飲料分級制」依含糖量分四級 打擊糖尿病

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡將採取飲料含糖量分級制度。圖為示意圖。美聯社
新加坡將採取飲料含糖量分級制度。圖為示意圖。美聯社

新加坡將緊縮對零售業者展示飲料含糖量的規定，希望藉此避免罹患糖尿病的人口增加。

日經新聞報導，自12月30日起，新加坡將採取飲料含糖量分級制度，高含糖量飲料將必須依等級類別陳列，而且糖分最高的飲料將禁止打廣告。飲料攤與餐廳也必須遵守上述規定。

根據新的Nutri-Grade營養標示制度，在新加坡販售的飲料將依照由A至D的四等級分類，A等級飲料含糖量為1公克以下，而D等級則是含糖量最高，超過10公克。飽和脂肪含量高，會讓飲料的分類排名更低。

C等級和D等級的飲料必須在包裝上面標註含糖等級與含糖量，D等級的飲料將面臨廣告禁令。

舉例來說，泰國製的椰果果汁Mogu Mogu等級為D，日本Pokka的檸檬茶飲料獲得C級分類，這些飲料近期已在新加坡中部的折扣商店Yigo Mart上架。這家連鎖業者是早在新規定生效前就率先遵守規範的許多零售業者之一。

新加坡保健促進局解釋說：「這兩項新措施目標是協助消費者分辨含有較高糖分與飽和脂肪的飲料，並且降低廣告對消費者偏好的影響力，藉此鼓勵含有更多資訊、較健康的選擇，並且促進產業重新調整成分。」

近年來，預防糖尿病已成為新加坡公衛政策的焦點。根據國際糖尿病聯盟的數據，新加坡成年人口去年糖尿病盛行率為14.9%，高於日本的11.8%與中國大陸的13%。

新加坡衛生部長王乙康去年在一場演講中表示：「新加坡三分之一的人一輩子有罹患糖尿病的風險。」飲料已成為新加坡當局的目標，原因是新加坡民眾平均每天攝取60公克的糖，其中超過一半來自飲料。

新加坡 糖尿病

延伸閱讀

一次3款藥出包！適脈旺三度回收 市佔100％糖尿病藥也上榜

決戰綠天鵝／氣候變遷壓力測試 英國、歐盟、新加坡跑在前面

就算有糖尿病，也要好好過日子！慢病好日子享學糖線上課程，開課囉！

孔鏘曝「差點要跟大家說再見」 糖尿病纏身曾讓他暴瘦25公斤

相關新聞

南韓總統尹錫悅今將特赦前總統李明博、前慶尚南道知事金慶洙

南韓總統尹錫悅預計將於27日特赦前總統李明博、前慶尚南道知事金慶洙和其他來自敵對政黨的政治人物。

法國足球「綠色之路」：踢球也要兼顧氣候危機？

今年的九月上旬，法甲巴黎聖日耳曼（PSG）球隊成員搭乘專機從巴黎飛往南特（Nantes）進行賽事。在這趟為時42分鐘的旅程中，中場球員維拉蒂（Marco Verratti） 為內馬爾（Neymar）和馬昆努斯（Marquinhos）拍攝了一段影片並上傳到社群網站，引發網友熱烈討論球隊是否有必要以私人飛機作為交通工具。

北韓無人機飛越首爾 百槍射不下

北韓廿六日派出五架無人機入侵南韓領空，持續約七小時，甚至飛越首爾上空，南韓緊急出動戰機和攻擊直升機攔截，並對其發射上百槍...

尼泊爾「毛派中心黨」領導人再任總理 中印道賀

尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）25日任命尼泊爾毛派中心黨（Maoist Centre pa...

北韓召開勞動黨會議 金正恩宣布2023年重大政策

北韓官媒今天報導，領導人金正恩已為執政勞動黨關鍵大會揭開序幕，金正恩往往會利用這個機會宣布新年重大政策決定

南韓強化防疫 失敗中學教訓

南韓在MERS疫情後，於全國各地增設隔離病房，有助壓低新冠病毒致死率，現在則針對高風險族群和設施的數據，改進相關政策…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。