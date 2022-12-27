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南韓總統尹錫悅今將特赦前總統李明博、前慶尚南道知事金慶洙

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
南韓總統尹錫悅預計將於27日特赦前總統李明博（圖）、前慶尚南道知事金慶洙和其他來自敵對政黨的政治人物。美聯社
南韓總統尹錫悅預計將於27日特赦前總統李明博（圖）、前慶尚南道知事金慶洙和其他來自敵對政黨的政治人物。美聯社

南韓總統尹錫悅預計將於27日特赦前總統李明博、前慶尚南道知事金慶洙和其他來自敵對政黨的政治人物。

韓聯社報導，官員們表示尹錫悅可能會在內閣會議上批准新年特赦的名單，預計這項赦免於28日開始生效，標誌著尹錫悅自5月上任以來第二次行使特赦。

即將迎來特赦的名單中最引人注目的是前總統李明博，他過去因向三星集團收賄和挪有公款等罪於2020年被最高法院判處17年徒刑、罰金達到130億韓元，不過他今年6月以自身慢性病為由申請停止服刑。

至於與前總統文在寅關係密切的著名自由派政治人物、前慶尚南道知事金慶洙是另一名受到矚目的特赦受益人，他曾在文在寅參選期間因涉嫌偽造留言、操控輿論被判處2年徒刑定讞，不過外界普遍認為金慶洙並未在「復權」名單內，代表其被選舉權將持續被剝奪至2028年5月。

其他可能的特赦受益者包括前總統朴槿惠的幕僚長金淇春、前財務長官崔炅煥等。

特赦 尹錫悅 文在寅

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