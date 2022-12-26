快訊

爭議連環爆！宋逸民教會曝32字聲明 星教友傾巢力挺：奉獻沒被強迫

為博客來清潔阿姨發聲卻被解除委託 同業為律師抱不平：真的會傷心

國防兵力結構調整3亮點 導入美軍訓練、大幅調升薪資

尼泊爾「毛派中心黨」領導人再任總理 中印道賀

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
尼泊爾毛派中心黨領導人達哈爾（右）25日出任總理。（路透）
尼泊爾毛派中心黨領導人達哈爾（右）25日出任總理。（路透）

尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）25日任命尼泊爾毛派中心黨（Maoist Centre party）領導人達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）為聯合政府新總理。

尼泊爾上月20日舉行全國大選後出現僵局國會。人稱「普拉查達」（Prachanda，意為火熱明亮者）的達哈爾離開先前所屬聯盟，並在反對派共產黨聯合馬列派（UML）和其他5個小黨支持下，25日意外成為尼泊爾總理。

這是達哈爾第3次出任尼泊爾總理。毛派中心黨高階幹部、預計將出任內閣部長的希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示，新政府將與中國、印度保持同樣親近的關係，並強調施政重心將放在「遏制通膨、維持儲備、增加資本支出、縮小貿易逆差與降低利率上」。數名他黨領導人也表示同意希瑞斯塔。

印度是尼泊爾最大貿易與經濟夥伴。印度總理莫迪是首先祝賀達哈爾的領導人之一，他在推特發文表示「期待與你共事，一同強化印度與尼泊爾的友誼」。

一名中國駐尼泊爾加德滿都外交官也在推特上恭賀達哈爾。

近年來，中國與印度積極在南亞國家拓展勢力，尼泊爾就是其中之一。尼泊爾約有3000萬人口，人民大多信奉印度教，由於地理位置與印度相近，歷史上也多有關連，印度長期將尼泊爾視為天然盟國。尼泊爾擁有豐富的水力發電資源，中國與印度政府近年已向尼泊爾挹提供數十億美元援助與投資。

根據路透，尼泊爾的通膨率已超過8%，為6年來最高。尼泊爾對進口民生用品的仰賴日益增加，導致該國外匯儲備不斷減少。尼泊爾前財政部長卡迪瓦達（Yuba Raj Khatiwada）表示，達哈爾應努力提高國內生產以降低對進口的依賴，比如生產水泥外銷與鼓勵農業發展。

尼泊爾 印度教 通膨

延伸閱讀

犧牲自己、拯救世人 願意嗎？「分裂」印度名導玩新招

翁啟惠：Omicron變異株較可控 中印疫情是最大變數

達賴喇嘛流亡海外64年 赴印度朝聖吸6萬信眾追隨

達賴赴印度學校演講 籲珍惜民主

相關新聞

傳緬甸軍政府法庭 30日對翁山蘇姬做最終判決

法界消息人士今天告訴法新社，緬甸軍政府法庭經過18個月審理，30日將對前文人政府實質領袖翁山蘇姬被控的其餘5項罪名做出最...

朝北韓無人機開百餘槍卻未擊落半架 南韓軍方：怕傷及平民

北韓26日派無人機侵犯南韓領空，南韓空軍開火警告並試圖擊落，雙方空中對峙持續6小時。

俄國官媒：總統普亭本周將與習近平會談

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）26日報導，總統普亭本周將和中國大陸國家主席習近平會談，但未詳細說明會談時間或形式。

尼泊爾「毛派中心黨」領導人再任總理 中印道賀

尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）25日任命尼泊爾毛派中心黨（Maoist Centre pa...

塔利班禁雇傭女性 三國際組織暫停在阿富汗運作

三個國際救援組織周日（12月25日）宣布，在塔利班禁止非政府組織雇傭女性職員之後，它們將暫停在阿富汗的工作。

奧地利滑雪勝地雪崩 失蹤10人全尋獲

奧地利西部伏拉柏格邦的萊希鎮和齊爾斯鎮滑雪區在耶誕節期間發生雪崩，起先傳出有10人被埋在雪中，奧地利警方今天凌晨說，10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。