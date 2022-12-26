朝鮮無人機侵入韓國領空 韓軍開火未擊中

據韓聯社報導，本周一（12月26日）韓國軍方在當天上午10時25分起在京畿道一帶捕捉到多條疑似朝鮮無人機航跡。總共識別到5架朝鮮無人機，首先捕捉到的1架進入金浦和坡州之間的漢江中立水域，隨後直接飛往首爾北部地區，之後離開首爾返回朝鮮。其餘4架從江華島西側飛入，在江華島地區展開活動。

作為回應，韓國軍方在韓朝軍事分界線附近和以北地區投入了有人和無人偵察設備，拍攝了朝方主要軍事設施。

出席韓國聯合參謀本部簡報會議的一位官員說：「朝鮮侵犯我們的領空是赤裸裸的挑釁行為。」

韓國空軍當日還派出戰鬥機、攻擊直升機、輕攻擊機等展開應對。韓國飛行員肉眼發現了1架無人機，據了解，該無人機翼展約為2米。其餘無人機通過雷達識別，因此外形未能得到掌握。韓聯社報導稱，韓軍直升機發射了100多枚20毫米口徑炮彈，但未能射中朝鮮無人機。

韓聯社引述專家的看法指出，無人機低空低速飛行，雷達反射面積小，紅外線信號弱，不易被雷達識別，但在返回途中，韓軍有必要實施更為積極的射擊。

朝鮮官方媒體尚未對此事做出報導或評論。

據報導，這是相隔5年後，再度有朝鮮無人機侵入韓國領空。2017年，朝鮮曾派出無人機越界進入韓國領空，且飛至慶尚北道星州的「薩德」（THAAD）基地進行了拍攝。根據韓國軍方調查結果，該無人機整體飛行時間達5小時30多分鐘，飛行距離490多公里，在星州完成拍攝後，返回途中因發動機故障而墜毀。

2014年，韓國也在其境內發現過朝鮮無人機殘骸。

今年5月，尹錫悅就任韓國總統後，希望通過推行一項新的外交政策議程來提高自己在國內的聲望以及在世界舞台上的知名度。該議程將深化韓國與華盛頓在從導彈防禦到全球供應鏈等各個領域的聯盟。

朝鮮方面在其上台後，繼續推進核計劃並多次試射彈道導彈。朝鮮半島局勢變得更為緊張。

（路透社、韓聯社）

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