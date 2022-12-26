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塔利班禁雇傭女性 三國際組織暫停在阿富汗運作

德國之聲／ 德國之聲

三個國際救援組織周日（12月25日）宣布，在塔利班禁止非政府組織雇傭女性職員之後，它們將暫停在阿富汗的工作。

救助兒童會（Save the Children）、挪威難民理事會（NRC）和國際關懷組織（CARE）表示，沒有女性職員，他們將無法運作。

這三個救援組織在一份聯合聲明中說："在對這一禁令獲得明確了解的同時，我們正在暫停我們的項目，並要求男人和女人能夠平等地繼續我們在阿富汗的救援工作。"

塔利班的命令是什麼？

周六，塔利班下令禁止非政府組織的女性雇員工作，原因是有些雇員沒有遵守對婦女的伊斯蘭著裝規範的嚴格要求。

這一決定是該阿富汗強硬派伊斯蘭教統治者自2021年8月奪取政權以來實施的一連串限制措施中的最新一項。

一周之前，塔利班禁止女性進入大學學習。

塔利班對婦女權利的鎮壓將阻礙其獲得國際承認的努力，而國際承認可能有助於解除制裁，並在阿富汗經濟狀況惡化的情況下帶來亟需的援助。

禁令引發的國際回應

聯合國譴責了塔利班這一禁令。聯合國表示，將婦女"系統地排除在公共和政治生活的所有方面之外，將會使國家倒退，並危及在該國實現任何有意義的和平與穩定的努力。"

德國外交部長貝爾博克（ Annalena Baerbock ）敦促國際社會明確立場，反對塔利班最近對婦女自由的限制。貝爾博克周日在Twitter上寫道："那些將婦女和年輕女孩排除在工作、教育和公共生活之外的人不僅是在毀滅他們的國家，我們將努力從國際社會獲得明確的反應，基於性別歧視的迫害可以構成反人類罪。"

美國國務卿布林肯（ Antony Blinken）說，這一決定對阿富汗人來說是"毀滅性的"，因為它將"破壞對數百萬人來說至關重要和拯救生命的援助工作"。

（法新社、美聯社）

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