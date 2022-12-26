金價暴衝、英反悔脫歐 明年黑天鵝事件有哪些？

距2023年剩不到一周時間，明年全球市場可能爆發什麼大事？盛寶銀行發布明年十大驚人預測，例如金價衝上3,000美元、英國反悔脫歐等「黑天鵝」事件，若這些事真的發生，將對金融市場投下震撼彈。

盛寶銀行在本月發布的年度報告中預測，2023年全球經濟將轉向「戰爭經濟模式」，各國對主權經濟成長和自給自足的重視程度，將超越全球化，因此可能發生一系列不太可能發生、但被低估的事件，列舉如下：

1.兆元規模的能源「曼哈頓計畫」

對於發展必要能源基礎建設進度感到不耐煩的科技巨頭和億萬富豪，決定合作建立大型財團，目標是募資超過1兆美元，以投入能源解決方案，將是開發首顆原子彈的曼哈頓計畫以來最大的研發項目。

2.法國總統馬克宏辭職

面對左翼政黨聯盟NUPES、極右派政黨「國民聯盟」的強烈阻撓，馬克宏理解到自己將在未來四年跛腳，無法通過年金改革的法案，於是意外決定辭職，讓總統官邸對右派的雷朋打開大門，從而引發震撼。

3.金價衝上3,000美元

隨著市場終於理解通膨將在可預見的未來居高不下，加上溫和的實質經濟衰退已發生，迫使決策者採取行動，避免債市崩盤，使全球流動性增加，金價在歷經具挑戰性的2022年後，在明年至少衝上每英兩3,000美元。

4.歐盟成立武裝部隊

歐洲各國意識到必須減少對美國的依賴，在2028年前建立武裝部隊，但這需要大筆資金，於是歐盟發行債券，大幅深化歐盟主權債務市場，在大規模投資的推動下帶動歐元強勁復甦。

5.一個國家在2030年前同意禁止生產所有肉類

為了在2050年前達成淨零碳排的目標，一份報告估計每人肉類消費量需減少到一年24公斤，而2023年，至少出現一個國家想在這場競賽跑在最前頭。

6.英國舉行反悔脫歐的公投

嚴格的財政計畫讓英國經濟陷入衰退、失業率飆升、導致稅收變少，赤字反而還增加，因此英國首相蘇納克的支持度改寫新低，引發示威抗爭，工黨趁勢崛起，再次舉行公投，而公投結果決定最後重新加入歐盟。

7.廣泛價格控制以凍漲物價

幾乎每場戰爭都會造成價格控制和配給，例如主動凍漲消費者的電價。在法國，這導致電力公司破產，需收歸國有，讓政府來承擔，再財政赤字貨幣化，又帶來更多通膨。

8.OPEC+和中印退出IMF，同意以新的準備資產進行交易

認識到美國政府正把美元武器化後，不是美國盟邦的國家企圖擺脫美元，並退出IMF，並創立一個國際清算聯盟（ICU），並使用新的準備資產。

9.日本重新整頓其金融體系

明年日圓和日本金融體系的壓力再次增加。在貶破180後，日銀宣布日圓匯率下限為200，但說這只是暫時行動，持續時間未知，盼在這段期間重啟日本金融體系。

10.避稅天堂禁令扼殺私募股權

隨著2023年戰爭經濟的心態進一步強化，國安考量帶動國防支出、吸引資金回流和能源轉型的成本高漲，各國政府正尋求所有潛在稅收來源。接著，OECD對全球最大的避稅天堂實施全面禁令，各國也相繼調整法規，進而重創私募股權和創投產業。