俄主要造船廠負責人突然逝世！享壽66歲 死因不明

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，位於聖彼得堡西部港口的俄國現存歷史最悠久、規模最大造船廠金鐘造船廠（Admiralty Shipyards）24日表示，其負責人布札科夫（Alexander Buzakov）逝世，享壽66歲。路透相關新聞標題指出，布札科夫的死因不明。

路透報導，布札科夫自2012年8月起就一直是該造船廠負責人，據稱他的主要成就是維持並拓展公司現代非核潛艦、水面船艦和深水載具的訂單規模。

塔斯社報導，金鐘造船廠正打造可以發射口徑（Kalibr）巡弋飛彈的升級版基洛級（Kilo-class）柴油動力潛艦。俄國4月曾宣布在黑海利用柴油動力潛艦發射口徑巡弋飛彈，攻擊烏克蘭的軍事目標。