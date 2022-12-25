快訊

恭喜！蔡允潔剖腹喜獲聖誕寶寶 女兒重達4公斤

一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿富汗女性抗議神學士大學禁令 遭強力水柱驅離

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
一名阿富汗女子23日在喀布爾發表聲明抗議神學士政府禁止女性接受高等教育。（法新社）
一名阿富汗女子23日在喀布爾發表聲明抗議神學士政府禁止女性接受高等教育。（法新社）

阿富汗女性24日走上赫拉特（Herat）街頭，抗議神學士政府無限期禁止阿富汗女性接受大學教育的禁令，遭當局以強力水柱驅散。神學士政府指出，女大學生在校園未遵守服裝規定，當局才下此禁令。

阿富汗媒體機構Amu TV上傳影片至推特，影片中數名抗議女性走上街頭，高喊「教育是我們的權利」，之後出現一輛車朝她們噴出強力水柱，迫使她們躲到牆後。

神學士政府20日下令禁止阿富汗女性接受高等教育，並派出警衛看守各校園大門，防止女性進入。此令一出引發國內外強烈不滿與譴責，許多阿富汗男大學生拒絕參加學校考試，抗議禁令。

位於阿富汗坎達哈的米爾維斯尼卡高等教育學院（Mirwais Nika Institute of Higher Education）24日發表聲明，指出教育應是男女共享，且是國家發展與自立的基本權利與關鍵。學校表示，學生曾呼籲當局撤令，但並未得到正向回應，不滿與難過的情緒引發了學生的杯葛行動。

神學士當局指出，女性在大學校園未穿著合宜的伊斯蘭服裝，且與男同學有互動，因此下令禁止女性入大學校園。神學士政府的高等教育部長納丁說，女大學生「打扮得好像要去參加婚禮一樣」。

禁令實施以來，神學士政府已在首都喀布爾逮捕5位示威女性與3位記者。

神學士政府2021年重新上台後，曾承諾維護女性權益，之後卻陸續縮限女性人身自由與受教權利。如今阿富汗女性不得任意出門、工作，不得自由出入公園、遊樂園、健身房等公共場所，也不得接受中高等教育。

阿富汗 神學士

延伸閱讀

塔利班禁女性任職NGO 布林肯：恐致毀滅性打擊

大學教授誤把急性心肌梗塞當感冒，險送命！醫提醒2類人要當心

阿富汗禁女性讀大學 當局稱女學生未遵守服裝規定

【Daily Podcast】美國酷寒「炸彈氣旋」／澤倫斯基訪美機密護航公開／阿富汗多名女性抗議被捕

相關新聞

南非油罐車爆炸增至10死 另約40人受傷

南非緊急救難部門今天表示，一輛油罐車在約翰尼斯堡（Johannesburg）以東城市博克斯堡（Boksburg）爆炸，死...

英王首次發表聖誕文告 風格不同女王

英王查理三世25日發表登基後首份聖誕文告，演說是在13日在溫莎堡聖喬治教堂預先錄製，媒體猜測，查理將追思已故女王伊麗莎白...

影／阿富汗女性抗議神學士大學禁令 遭強力水柱驅離

阿富汗女性24日走上赫拉特（Herat）街頭，抗議神學士政府無限期禁止阿富汗女性接受大學教育的禁令，遭當局以強力水柱驅散...

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

英國首相蘇納克從政前是美國跨國投行兼金融服務公司「高盛」的銀行家，還是全英數一數二富豪，據稱比已故英國女王伊麗莎白二世和...

亞洲疫情直線升溫 各國祭新防疫禁令

亞洲疫情急速升溫，多國加嚴放疫措施，包括藥品管制或加嚴入境檢疫！除了中國疫情直線升溫，台灣與日本也都出現新一波疫情。對此，印度官方祭出入境檢疫新制，要求特定國家旅客入境要提供快篩陰性證明；南韓與台灣則

日本耶誕節3死命案犯嫌在逃 警方籲居民警戒

日本埼玉縣飯能市一處民宅今天一早發生3死命案，當地警方懷疑犯嫌在逃，已呼籲案發民宅周邊居民鎖好自家門窗，並公布犯嫌衣著特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。