快訊

郭台銘扮聖誕老人送羽絨外套 幫助孩子改變未來

俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

亞洲疫情直線升溫 各國祭新防疫禁令

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
亞洲多國都傳出疫情升溫的狀況，包括南韓、印度等國都加嚴入境檢疫措施。（中央社）
亞洲多國都傳出疫情升溫的狀況，包括南韓、印度等國都加嚴入境檢疫措施。（中央社）

亞洲疫情急速升溫，多國加嚴放疫措施，包括藥品管制或加嚴入境檢疫！除了中國疫情直線升溫，台灣與日本也都出現新一波疫情。對此，印度官方祭出入境檢疫新制，要求特定國家旅客入境要提供快篩陰性證明；南韓與台灣則都不排出祭出藥品管制令，以免落入國內缺藥的窘境。

亞洲疫情升溫

華爾街日報》報導，中國疫情升溫引爆該國醫療量能緊繃、屍體充斥火葬場等狀況，儘管中國確診數的官方數據沒有暴增，但公衛專家認為，確診與死亡人數比數據嚴峻許多，並警告：「中國長者疫苗接種率仍低，低估確診人數可能會導致民眾忽視染疫的風險」。

不僅中國，日本近期也爆發新一波疫情，該國21日單日新增20萬餘例，這是相隔近4個月再超過20萬人，後續22、23日的確診數也都突破15萬人。公衛專家表示，疫苗的免疫功能正在逐漸下降，加上新冠病毒的全新變種正在擴散中，呼籲新年假期務必做好防疫工作。

台灣狀況也不容樂觀，22日開始確診數都較上週同期上升，且增幅都在15%已上。指揮中心指揮官王必勝於22日就說，目前疫情升溫加快，幾乎可以確定又有一波疫情。

入境檢疫加管制藥品

面對亞洲地區疫情升溫的狀況，《半島電視台》報導，印度要求對中國、日本、韓國、香港與泰國的旅客，要提供快篩陰性證明才可以入境。印度衛生部長曼達維亞表示，祭出此新檢疫規定主因是「中國確診個案有激增的現象」。印度醫師團體也呼籲，民眾不要忘記戴口罩，且要趕快去接種疫苗。

此外，南韓日前宣布，將加強對中國入境者的防疫管理，只要體溫超過37.3度，就得和同行人員接受PCR檢測。且目前中國爆發搶藥潮，傳出中國代購盼從南韓大量採購感冒藥，該國食藥署已聲明，「不排除禁止旅客攜帶感冒藥出境」。

中國搶藥潮波及國際藥品供貨市場，台灣也傳出特定感冒藥（普拿疼）缺貨的狀況。對此，衛福部長薛瑞元已聲明，會與藥局洽談，盼藥局能「勸導」顧客不要大量購買感冒藥，具體細節還要與藥師公會討論，也強調「不排除更嚴格的管制措施」。

【更多精采內容，詳見

疫情 確診

延伸閱讀

香港特首李家超透露 陸下月中前全面解封

港聖誕湧外遊機場連3天逾2萬人次離境 本地市道失救商場冷

中國疫情引藥荒 搶購潮恐逐漸擴及南韓

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

相關新聞

哈利梅根：太陽報耍公關噱頭 非真心悔刊爭議文

英國王子哈利與妻子梅根今天未理會八卦媒體「太陽報」（The Sun）的道歉，說該報從未針對一篇高調評論梅根的文章聯繫梅根...

風暴連3天冰封美國 50萬戶寒冷摸黑過耶誕

恐怖的冬季風暴席捲美國，大雪和超強北極冷空氣肆虐下，今天有超過50萬戶斷電，數千個航班取消，導致耶誕節前還有一波旅客滯留...

俄「暴動小貓」發表反戰新歌「媽媽，別看電視」呼籲將普亭交國際審判

俄羅斯反叛樂團「暴動小貓」(Pussy Riot)發表反戰新歌「媽媽，別看電視」(не смотри телевизор...

亞洲疫情直線升溫 各國祭新防疫禁令

亞洲疫情急速升溫，多國加嚴放疫措施，包括藥品管制或加嚴入境檢疫！除了中國疫情直線升溫，台灣與日本也都出現新一波疫情。對此，印度官方祭出入境檢疫新制，要求特定國家旅客入境要提供快篩陰性證明；南韓與台灣則

南非油罐車爆炸增至10死 另約40人受傷

南非緊急救難部門今天表示，一輛油罐車在約翰尼斯堡（Johannesburg）以東城市博克斯堡（Boksburg）爆炸，死...

日本耶誕節3死命案犯嫌在逃 警方籲居民警戒

日本埼玉縣飯能市一處民宅今天一早發生3死命案，當地警方懷疑犯嫌在逃，已呼籲案發民宅周邊居民鎖好自家門窗，並公布犯嫌衣著特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。