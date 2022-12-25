亞洲疫情直線升溫 各國祭新防疫禁令

亞洲疫情急速升溫，多國加嚴放疫措施，包括藥品管制或加嚴入境檢疫！除了中國疫情直線升溫，台灣與日本也都出現新一波疫情。對此，印度官方祭出入境檢疫新制，要求特定國家旅客入境要提供快篩陰性證明；南韓與台灣則都不排出祭出藥品管制令，以免落入國內缺藥的窘境。

亞洲疫情升溫

《華爾街日報》報導，中國疫情升溫引爆該國醫療量能緊繃、屍體充斥火葬場等狀況，儘管中國確診數的官方數據沒有暴增，但公衛專家認為，確診與死亡人數比數據嚴峻許多，並警告：「中國長者疫苗接種率仍低，低估確診人數可能會導致民眾忽視染疫的風險」。

不僅中國，日本近期也爆發新一波疫情，該國21日單日新增20萬餘例，這是相隔近4個月再超過20萬人，後續22、23日的確診數也都突破15萬人。公衛專家表示，疫苗的免疫功能正在逐漸下降，加上新冠病毒的全新變種正在擴散中，呼籲新年假期務必做好防疫工作。

台灣狀況也不容樂觀，22日開始確診數都較上週同期上升，且增幅都在15%已上。指揮中心指揮官王必勝於22日就說，目前疫情升溫加快，幾乎可以確定又有一波疫情。

入境檢疫加管制藥品

面對亞洲地區疫情升溫的狀況，《半島電視台》報導，印度要求對中國、日本、韓國、香港與泰國的旅客，要提供快篩陰性證明才可以入境。印度衛生部長曼達維亞表示，祭出此新檢疫規定主因是「中國確診個案有激增的現象」。印度醫師團體也呼籲，民眾不要忘記戴口罩，且要趕快去接種疫苗。

此外，南韓日前宣布，將加強對中國入境者的防疫管理，只要體溫超過37.3度，就得和同行人員接受PCR檢測。且目前中國爆發搶藥潮，傳出中國代購盼從南韓大量採購感冒藥，該國食藥署已聲明，「不排除禁止旅客攜帶感冒藥出境」。

中國搶藥潮波及國際藥品供貨市場，台灣也傳出特定感冒藥（普拿疼）缺貨的狀況。對此，衛福部長薛瑞元已聲明，會與藥局洽談，盼藥局能「勸導」顧客不要大量購買感冒藥，具體細節還要與藥師公會討論，也強調「不排除更嚴格的管制措施」。

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