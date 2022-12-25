埃及體育館坍塌 27人受傷送醫

埃及衛生部表示，開羅（Cairo）以南一處體育館今天在舉行籃球比賽時坍塌，造成至少27人受傷。

法新社報導，埃及衛生部發言人賈法（HossamAbdel Ghaffar）表示，有「27人受傷，部分傷者有骨折、流血的情況」，但他補充說，「大多數傷者沒有生命危險」。

事發在10月6日城（6th of October City）郊區的莫斯塔法體育館（Hassan Mostafa Sports Hall），當時由亞力山卓（Alexandria）伊蒂哈德隊（Al Ittihad）出戰開羅（Cairo）阿赫利隊（Al Ahly）。兩隊比賽已經延期。

事發後，急救人員趕赴現場，當局派出20多輛救護車將受傷球迷送醫。當局也已任命一支委員會來調查事件始末。