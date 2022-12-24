南非約翰尼斯堡近郊驚傳油罐車爆炸 已知8人死亡

南非eNCA電視台報導，南非最大城約翰尼斯堡東方的博克斯堡（Boksburg）24日發生油罐車爆炸，已知現場有8人死亡。

現場的緊急服務部門人員表示，有許多人已經死亡，其他人身受重傷。一些影片顯示人們全身燒傷，四處逃竄，受損的坦博紀念醫院（Tambo Memorial Hospital）現階段也無法收治傷患，爆炸現場附近的房屋也受損。

影片顯示，油罐車卡在一座低矮的地鐵橋下，爆炸前還能聽見油罐車外洩的聲音。南非私人救護車服務商「Emer-G-Med」發言人雷寧（Kyle van Reenen）表示，現場看起來像一級戰區，「我們抵達現場時，發現數名罹難者倒在距離爆炸地點數公尺處。有許多人嚴重燒傷和身負重傷」。